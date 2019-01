RTVS odvysiela do konca januára 14 športových prenosov

23. január – streda



09.30 h – Australian Open – štvrťfinále, muži

17.55 h – EP FIBA – MBK Ružomberok - Tarbes Gespe Bigorre



24. január – štvrtok



14.20 h – SP v biatlone – šprint, ženy

20.00 h – ME v krasokorčuľovaní – voľné jazdy, športové dvojice



25. január – piatok



09.30 h – Australian Open – semifinále, muži

20.00 h – ME v krasokorčuľovaní – voľné jazdy, ženy



26. január – sobota



09.30 h – Australian Open – finále, ženy

13.20 h – SP v biatlone – stíhací pretek, ženy

14.15 h – ME v krasokorčuľovaní – voľné jazdy, muži

18.00 h – ME v krasokorčuľovaní – voľné jazdy, tanečné dvojice



27. január – nedeľa



09.00 h – Australian Open – finále, muži

12.35 h – SP v biatlone – preteky s hromadným štartom, ženy

15.00 h – ME v krasokorčuľovaní – exhibícia

15.45 h – Tipsport liga: HC'05 iCLINIC Banská Bystrica - HK Poprad

Bratislava 21. januára (TASR) - Fanúšikovia športu si môžu počas najbližších dní vybrať zo 14 športových prenosov v televíznom vysielaní RTVS.Na Dvojke majú možnosť diváci v závere januára sledovať preteky Svetového pohára v biatlone, majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní, či vyvrcholenie tenisového grandslamového turnaja Australian Open. Hokejoví priaznivci uvidia zápas z domácej Tipsport ligy a takisto zápas basketbalistiek Ružomberka v Európskom pohári. RTVS informovala v tlačovej správe.