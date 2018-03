Zomrel publicista Oleg Pastier, patrí k zakladateľom VPN

Pre Slovenský rozhlas vytvoril sériu 23 fíčrov pod názvom Rodinné striebro a rozhlasových relácií Obuj sa a choď, Avantgardy, Európska poviedka a ďalších.

Bratislava 15. marca (TASR) – Vo veku 66 rokov zomrel básnik, publicista a disident Oleg Pastier. TASR informáciu o jeho úmrtí potvrdila dcéra zosnulého Lucia Pastierová Čarná.



V tejto súvislosti mení Rádio Devín štvrtkové večerné vysielanie Zóny poézie o 20.00 h. To odvysiela jednu z častí relácie Desatoro kníh, kde bol Pastier hosťom. Zároveň si ho pripomenú aj v piatkovom (16.3.) Rannom ladení.



Oleg Pastier sa narodil 17. apríla 1952 v Tekovskej Novej Vsi. Vyštudoval strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Nitre.



V novembri 1989 bol jedným zo spoluzakladateľov hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN).



Už v disente získal prvé vydavateľské skúsenosti so samizdatovými časopismi Kontakt, Fragment a Fragment K. Od marca 1990 časopis vydával oficiálne, od roku 1992 pod názvom Fragment spolu s jeho knižnou edíciou vo vlastnom vydavateľstve F.R.&G. Po roku 1990 spolupracoval s viacerými literárnymi časopismi (Kultúrny život, Romboid).



"Pastierova samizdatová básnická tvorba odrážajúca kontakty s českým disentom a cezeň aj s českou poéziou vyšla v zbierke Plot (1992)," uviedlo na svojej stránke Literárne informačné centrum. V cykle Oko za zub (1995) reflektuje Pastier cez strohú surreálnu obraznosť bolestivý svet jednotlivca a jeho ľudskej intimity.



Striedmosť Pastierovho výrazu vyvrcholila v cykle Možno (2003). Verše obsahujúce jediné slovo vychádzajú z protikladov, ktoré symbolicky stupňujú relativizáciu vypovedaného. Ďalšou zbierkou je Album (2006). V roku 2011 sa podieľal na zbierke viacerých autorov s názvom Haiku, haiečku, haiku zelený. Sedemnásťslabičná antológia.



Oleg Pastier je autorom viacerých publicistických a prozaických diel, napríklad románu Spytovanie (2010), ktorý vznikol z jeho rozhovorov a z korešpondencie so spisovateľom Ivanom Kadlečíkom.



Prezident SR Andrej Kiska mu udelil 7. januára 2016 štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.