Štátna opera uvedie slovenskú premiéru Rossiniho opery Otello

Banská Bystrica 12. marca (TASR) – Štátnu operu v Banskej Bystrici v sobotu (16. 3.) podvečer rozžiari slovenská premiéra belcantovej opery v troch dejstvách Otello autora Gioachina Rossiniho. Ako tvrdí dramaturgička Alžbeta Lukáčová, zaslúži si to Rossini aj ich diváci. Toto dielo opera uvedie po prvý raz nielen v meste pod Urpínom, ale i na Slovensku.



Podľa Lukáčovej zámerom Štátnej opery bolo priblížiť dielo divákom súčasnými výrazovými a technickými prostriedkami, oslovila preto mladý tím inscenátorov na čele s režisérkou Andreou Hlinkovou.



V postave Otella sa predstaví čínsky sólista Zi-Zhao Guo a v úlohe Desdemony sólistka Mariana Hochelová. O hudobné naštudovanie sa postaral skúsený dirigent Marián Vach, o kostýmy návrhár Boris Hanečka a scénu pripravila Miriam Struhárová.



"Možno povedať, že minimálne posledných 40 rokov trvá taký celosvetový trend renesancie belcantovej opery, návrat k dielam ranného talianskeho romantizmu, belcanta ako toho krásneho spevu. Jedným z reprezentantov je i Rossini. V 20. storočí sa prestali hrávať a dnes ich znova objavujeme," uviedla Lukáčová.



Ako pripomenula, Otello je jednou z najpopulárnejších shakespearovských adaptácií 19. storočia. Ide o dielo mimoriadne interpretačne náročné, jeho zadanie nie je jednoduché naplniť, keďže si vyžaduje napríklad päť tenoristov.



"Belcanto má svoje interpretačné špecifiká a v prípade tohto titulu bolo úskalím nájsť päť dobrých tenoristov. Zavolali sme režisérku Andreu Hlinkovú, ktorá robí pekné, súčasné, dynamické inscenácie, ona zavolala renomovaného návrhára Borisa Hanečku, takže to bude i taká kostýmová módna šou. Bude tam cítiť renesanciu, ale aj 21. storočie. Verím, že nám to pekne zafunguje a spolu s krásnym spevom poteší každého diváka," konštatovala Lukáčová.







Podľa nej vzhľadom na náročnosť a špecifické požiadavky na vokálnu a štýlovú prípravu netradične vybrali jedno obsadenie. Ako určitú kuriozitu predstavenia si zvolili naštudovanie dvoch záverov diela – pôvodného tragického a šťastného.



"Pomsta sa rodí z emócie. O čo silnejší bol cit, o to ničivejšia je odplata. Tento citát vychádza z antickej tragédie a je výstižný aj pre toto dielo. Príbeh žiarlivého muža, ktorý chladnokrvne zavraždí (alebo v našom prípade aj nezavraždí) svoju milovanú ženu, patriarchálneho otca a dvoch zaľúbených, no ohrdnutých nápadníkov iste netreba nikomu predstavovať. Náš operný taliansky Otello je špecifický tým, ako Rossini so svojím libretistom poňali príbeh a modifikovali ho podľa svojich predstáv," priblížila režisérka Hlinková.



Ako tvrdí, vo svojich inscenáciách sa vždy snaží o rešpektovanie pôvodného libreta a hudby, ktorá je u nej prvoradá.



"Režírujem to, čo počujem v partitúre a v texte. O to som sa snažila v Otellovi a som rada, že sme našli súzvuk s nesmierne kreatívnymi kolegami, so svetovo uznávaným módnym návrhárom Borisom Hanečkom a mojou dvornou scénografkou Miriam Struhárovou. Doslova sme namixovali historický koktail v modernom, dizajnovom šate. Snažili sme sa o zachovanie ducha renesančných Benátok, no pri inscenovaní dobových artefaktov sme pracovali so súčasnými, až extravagantnými materiálmi. Vznikol tak renesančný dizajn vyjadrený aktuálnymi výrazovými prostriedkami. Spoločne veríme, že okrem krásnej hudby divákom ponúkneme i vizuálny zážitok," dodala Hlinková.