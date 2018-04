Štátne divadlo Košice uvedie v premiére čiernu komédiu Remeselníci

V hlavných postavách Alice a Manfréda, majiteľov vysnívaného domčeka v rekonštrukcii, diváci uvidia Henrietu Kecerovú a Stanislava Pitoňáka.

Košice 2. apríla (TASR) - Činohra Štátneho divadla (ŠD) Košice v piatok 13. apríla uvedie v réžii Michala Spišáka na javisku historickej budovy v premiére čiernu komédiu súčasnej dánskej autorky Line Knutzon Remeselníci, informoval tlačový tajomník ŠD Košice Svjatoslav Dohovič.



Dánska herečka a dramatička Line Knutzon (1965) je podľa jeho slov označovaná za najvýznamnejšiu predstaviteľku takzvanej Generácie X alebo tiež Škôlkovej generácie, ktorú tvoria autori narodení v 60. a 70. rokoch, ktorí mali ako jedni z prvých možnosť chodiť do škôlky.



"Remeselníci sú príbehom dvojice v strednom veku, ktorá sa konečne zmôže na vlastný dom. Chce to už len pár stavebných úprav a nič nebráni tomu, aby mohli byť už len šťastní. Pomôže aj poradenstvo matky a vízie o vlastnom rodinnom domčeku sa zhmotnia. A práve, keď to vyzerá tak nádejne, keď sú už len krôčik od vysnívaného pokoja, začnú sa diať tajomné veci," priblížil Dohovič.



"Čierna komédia Remeselníci odhalí všetky strasti prestavieb a rekonštrukcií. Nielen finančné, ale aj fyzické a psychické. Ak sa totiž raz povie, že za týždeň to bude hotové a na starosti to má záhadná skupinka remeselníkov, tak o komplikácie nie je núdza. Kde sa zrazu stratil stavebný materiál? Kde zmizol múr? Kam zmizli schody? A nakoniec i samotní remeselníci? Ako hovorí neznámy klasik - cesta k novému bývaniu chce obete...," naznačujú tvorcovia inscenácie dianie na javisku.



Štvrtá činoherná premiéra aktuálnej divadelnej sezóny je aj košickým návratom režiséra Michala Spišáka. Jeho rukopis nieslo viacero úspešných inscenácií košickej činohry vrátane doteraz hrávaného Voľnomyšlienkara či situačnej komédie Tom, Dick a Harry, ktorá je s počtom viac ako 150 repríz za necelých deväť rokov jedným z najúspešnejších titulov divadla. Dramaturgičkou novej inscenácie je Miroslava Košická, scénu navrhol Michal Lošonský a kostýmy Eva Kleinová. Hru do slovenčiny preložil Milan Žitný.



V hlavných postavách Alice a Manfréda, majiteľov vysnívaného domčeka v rekonštrukcii, diváci uvidia Henrietu Kecerovú a Stanislava Pitoňáka. V ďalších postavách sa predstavia Adriana Ballová, Peter Cibula, Ľuba Blaškovičová, Róbert Šudík, Juraj Zetyák, Peter Čižmár, František Balog, Katarína Horňáková, Diana Semanová a Tomáš Diro.