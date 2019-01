Štátne divadlo prenesie Molierovu komédiu do košického regiónu

Tvorivý tím pod vedením režisérky Adriany Totikovej vychádzal z pôvodného Moliérovho prístupu a doby, v ktorej písal.

Košice 16. januára (TASR) – Humor, zábavu, ale aj podnety na zamyslenie o vzťahoch a úlohách ženy a muža prináša najnovšia inscenácia Štátneho divadla (ŠD) Košice. Titul Škola života od slávneho francúzskeho dramatika Moliéra uvedie činohra v premiére na Malej scéne v piatok 18. januára.



Tvorivý tím pod vedením režisérky Adriany Totikovej vychádzal z pôvodného Moliérovho prístupu a doby, v ktorej písal, miesto inscenácie však zasadil do košického regiónu. "Predstavili sme si, aké by to bolo, keby Moliére prišiel v druhej polovici 17. storočia do Košíc alebo regiónu Abova, a ako by to on - veľký dramatik, režisér a herec - sám zinscenoval. Takže dobové prvky z tohto regiónu sa prenášajú do scény, hudby, tanečnej zložky, kostýmov aj do hereckého a rečového prejavu," priblížila režisérka v stredu novinárom.



Ústrednou postavou komédie je bohatý a starší muž Arnolf, ktorý si chce ako dlhoročný kritik manželstva a z obavy pred neverou "vychovať" správnu ženu. Vyberie si na to mladú a na pohľad jednoduchú dievčinu. "Mladá Agnesa, zdá sa, spočiatku naplnila jeho predstavu o výchove, ale situácia sa náhle zvrtne, keď stretne mladého a sympatického Horáca. Všetko je nakoniec úplne inak a Arnolf sa sám chytá do svojej vlastnej pasce ako obeť žiarlivosti," uviedol riaditeľ činohry ŠD Milan Antol. Napriek stáročiam od napísania tejto hry v nej podľa neho možno nájsť mnoho paralel aj so súčasnosťou.



Škola žien, ktorá stojí na počiatku Moliérových slávnych komédií, sa na doskách ŠD objavuje vôbec po prvýkrát. Titulnú úlohu Arnulfa hrá Ivan Krúpa, pre ktorého je táto rola aj darčekom k jeho tohtoročnému okrúhlemu životnému jubileu. V postave Agnesy uvidia diváci Alenu Ďuránovú, Horáca hrá Juraj Zetyák, v ďalších postavách sa predstavia Henrieta Kecerová, Stanislav Pitoňák, Adriana Ballová, Róbert Šudík a Milan Antol. Jednou z výziev pre hercov na zvládnutie bol veršovaný text.



Predstaviteľka Agnes ocenila, že realizačný tím sa nesnažil prerobiť hru na nejaký súčasný experiment a ponechal dej v pôvodnej dobe. "Napriek tomu, že sa to môže zdať ako ťažší variant, tak sme sa snažili tomu zo všetkých síl dodať ľahkosť, nadhľad, smiech a zároveň aj úvahu o tom, ako by mali fungovať vzťahy a mužsko-ženské princípy," povedala Ďuránová.