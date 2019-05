Sting vydal nový album My Songs, predstaví ho aj slovenským fanúšikom

Nový album predstaví Sting na turné, ktoré sa začína koncertom v Paríži 28. mája. Neobíde ani Slovensko, na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu bude koncertovať 30. júna.

Bratislava 27. mája (TASR) – Sting vydal nový album s názvom My Songs. Na CD aj vinylovej platni ponúka 15 piesní z éry skupiny The Police a sólovej dráhy.



Pätnástku známych piesní v nových aranžmánoch tvoria Brand New Day, Desert Rose, If You Love Somebody Set Them Free, Every Breath You Take, Demolition Man, Can’t Stand Losing You, Fields of Gold, So Lonely, Shape of My Heart, Message in a Bottle, Fragile, Walking on the Moon, Englishman in New York, If I Ever Lose My Faith in You a Roxanne (Live). TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Britská spevácka hviezda Sting v týchto dňoch pomyselne uzatvára jednu hudobnú etapu a otvára ďalšiu. Posledný rok v rámci vydania spoločného albumu s reggae ikonou Shaggym precestoval svet. Fanúšikom po celom svete naživo ponúkli piesne zo spoločného albumu 44/876. Vydaním nového albumu My Songs ukončuje turné so Shaggym a začína koncertovať a zároveň predstavuje čerstvú novinku.



Album My Songs obsahuje zmodernizovaný zvuk skladieb, ktoré sú však verné originálom. Nahrávky oslavujú Stingovu hudobnú kariéru ako jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších umelcov. Od založenia skupiny The Police v roku 1977 spolu so Stewartom Copelandom a Andym Summersom sa Sting zaradil medzi najikonickejších svetových umelcov.



Počas svojej kariéry predal 100 miliónov nosičov a získal najvyššie ocenenia. Album je sprevádzaný poznámkami, ktoré Sting napísal. Prezrádza v nich osobné príbehy, ktoré stoja za každou z pesničiek. Spevák tým poskytuje náhľad do toho, ako sa písali hity, ktoré ani časom nestrácajú na popularite.



„Album My Songs predstavuje môj život v piesňach. Niektoré z nich sú preštylizované, niektoré prešli novou finálnou úpravou, ale všetky majú nádych súčasnosti,“ povedal Sting o novom albume.