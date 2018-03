Struny času s Oprah Winfrey a Reese Witherspoon prídu do kín v apríli

Kniha už vyšla koncom februára vo vydavateľstve Slovart a rovnomenný film príde do slovenských kín 12. apríla.

Bratislava 5. marca (TASR) - Madeleine L'Engle stvorila sériou Struny času klasiku detskej sci-fi literatúry, ktorá ovplyvnila tvorbu spisovateľov posledných päťdesiatich rokov. "Kniha vyšla koncom februára vo vydavateľstve Slovart a rovnomenný film príde do slovenských kín 12. apríla," TASR informovala Alexandra Petrášová z vydavateľstva Slovart.



Otec hlavnej hrdinky Meg je vedec, ktorý záhadne zmizol, keď experimentoval s piatou dimenziou a cestovaním v čase. Tínedžerka Meg ho spolu s kamarátom Calvinom a bratom Charlesom musia oslobodiť. Spoločne s tromi záhadnými nebeskými bytosťami sa vydávajú na neuveriteľnú dobrodružnú cestu naprieč časom i priestorom, objavujú svety za hranicami našej fantázie, kde musia čeliť mocnému zlu. Meg sa môže vrátiť až po tom, čo porazí strach vo vlastnom srdci a objaví silu na boj s temnotou, ktorá postupne zahaľuje celý vesmír.



Režisérka Ava DuVernay obsadila do veľkovýpravnej rodinnej snímky Struny času hviezdnu zostavu - slávnu moderátorku Oprah Winfrey a oceňovanú herečku Reese Wiherspoon.



Madeleine L'Engle (1918 - 2007) je autorkou viac ako 60 kníh, z ktorých najznámejšia je päťdielna séria Struny času (A Wrinkle in Time). Kniha bola v roku 1963 ocenená prestížnou Newbery Medal, ktorú udeľuje asociácia amerických knihovníkov za najlepšiu literatúru pre deti. V jej dielach sa odzrkadľuje autorkin záujem o modernú vedu, napríklad regeneráciu orgánov. Autorka vyrástla v USA a vo Švajčiarsku, študovala angličtinu a pracovala v divadle, neskôr sa venovala iba písaniu.



V slovenčine vychádzajú Struny času v preklade Heleny Šajgalíkovej.