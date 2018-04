Štúdio tanca premiéruje projekty troch mladých choreografov

Pod číslami 3x20 sú ukryté výpovede troch mladých umeleckých individualít, súčasných choreografov Tibora Trulika, Andreja Petroviča a Lukáša Homolu.

Banská Bystrica 21. apríla (TASR) - V poradí druhá premiéra k dvadsaťročnici banskobystrického Divadla Štúdio tanca, ktorú táto profesionálna scéna uviedla v piatok (20.4.) a uvedie aj v sobotu (21.4.), priblíži prostredníctvom troch 20-minútových diel tvorbu mladých slovenských choreografov.



Ako TASR informovalo vedenie divadla, výrazne súčasný projekt s názvom 3x20 je postavený na energii a výpovedi umeleckých individualít. Pod číslami 3x20 sú ukryté výpovede troch mladých umeleckých individualít, súčasných choreografov Tibora Trulika, Andreja Petroviča a Lukáša Homolu. Divákom inscenácia umožní nahliadnuť na individualitu choreografa a jeho tvorby prostredníctvom osobností, ktoré vychádzajú z rovnakého zázemia (Banská Bystrica), no v súčasnosti pôsobia v odlišnom prostredí. Ich choreografie sú výpoveďou o stave a prežívaní umenia v odlišných svetoch, tematicky odzrkadľujúc postoj choreografa. Projekt je vyústením dlhodobej práce divadla na udržiavaní kontaktov a podpory mladých umelcov.



Tibor Trulik vo svojich 20 minútach vyjadrí odlišný pohľad na svet a ponúkne možnosti, ako ľahšie porozumieť doteraz nepochopiteľným veciam. Andrej Petrovič zase prostredníctvom čistoty, inšpirácie a fantázie nechá divákov vstúpiť do obrazov výtvarného umelca Hieronyma Bosha. Lukáš Homola uvedie návštevníkov do súčasnej problematiky nadbytku. Poukazuje pri tom aj na kontrast medzi dynamickou zmenou v spoločnosti či informačného prebytku a prirodzenou pomalosťou biologickej evolúcie.



Predstavenie je realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a je podporené aj Stredoeurópskou nadáciou. Reprízy tanečného predstavenia sa v divadle uskutočnia 2., 9. a 11. mája o 19.00 h.