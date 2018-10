Košický zlatý poklad vyhrala skladba Novej dimenzie Nebezpečenstvo

O víťazstvo v aktuálnom ročníku sa uchádzalo 161 prihlásených piesní.

Košice 21. októbra (TASR) - Košický Kulturpark sa v sobotu (20.10.) večer stal dejiskom finálového koncertu pesničkovej súťaže RTVS Košický zlatý poklad. O víťazstvo v aktuálnom ročníku sa uchádzalo 161 prihlásených piesní, zvíťazila napokon skladba Nebezpečenstvo v podaní skupiny Nová dimenzia. TASR o tom informoval riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy.



"Do finále postúpilo 12 piesní, ktoré zazneli v podaní spevákov a skupín z celého Slovenska. Okrem súťažných skladieb sa na koncerte predstavil víťaz predchádzajúceho ročníka Adrián Ondov i víťaz z roku 2010 Tomáš Buranovský," priblížil Hidvéghy, ktorý bol v porote spolu s predsedom Igorom Timkom, Petrom Bičom, Rasťom Kopinom, Jurajom Vančíkom, Jindřichom Bardonom a Richardom Jajcayom.



Pod víťaznú pieseň sa autorsky podpísala dvojica Simon Ihnát a Silvester Michalenko. Súčasťou ceny pre absolútneho víťaza je aj priestor na nahrávanie víťaznej piesne v bratislavskom rozhlasovom nahrávacom štúdiu.



"Druhé miesto sme udelili autorskej piesni najmladšej súťažiacej, 16-ročnej Viktórie Tarabovej, v jej vlastnom podaní. Trojicu najlepších uzatvára skladba Sto a miliónkrát autorov Jozefa Kovalčíka a Vlada Krausza v podaní speváčky Byia," doplnil Hidvéghy.



Sobotňajší finálový koncert podľa neho úspešne ukončil aktuálny 34. ročník súťaže. V hudobnom éteri je ďalších 12 nových skladieb a riaditeľ súťaže zaželal ich autorom a interpretom raketový štart na scénu populárnej hudby. "Je to zmysluplný projekt, ktorým RTVS dlhodobo napomáha rozvoju našej hudobnej kultúry a spolu s organizačným tímom sa už teraz teším na ďalší ročník," dodal Hidvéghy.



Výkonný riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala v tejto súvislosti uviedol, že táto tradičná pesničková súťaž je ich emblémovou značkou. Teší ho fakt, že je známa už aj za hranicami, napríklad v Českej republike.



"Sám som v nej v 80. i 90. rokoch pokúšal šťastenu a viem, že uspieť nie je ľahké. O to úprimnejšie fandím oceneným a držím im palce na začiatku ich hudobnej cesty. Ostatným súťažiacim pripomínam, že dôležité je vydržať a úspech určite príde. Možno už na budúci rok," dodal.



Súťaž Košický zlatý poklad vznikla v roku 1980 a doposiaľ na nej zaznelo 373 nových, pôvodných slovenských piesní. K jej úspešným finalistom patrili aj Beáta Dubasová, Peter Nagy, skupiny No Name, Nocadeň, Iconito, Marián Čekovský, Peter Cmorík či Tomáš Buranovský.