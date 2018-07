Súťaž mladých slovenských výtvarníkov Maľba 2018 pozná 20 finalistov

Vyhodnotenie bude známe koncom septembra a trom najlepším udelia finančnú odmenu vo výške 10.000, 6500 a 3500 eur.

Bratislava 16. júla (TASR) – V tradičnej súťaži mladých slovenských výtvarníkov do 35 rokov - Maľba je už známych 20 tohtoročných finalistov.



Organizuje ju Nadácia VÚB a do aktuálneho 13. ročníka sa prihlásilo 128 záujemcov, 83 žien a 45 mužov. Zaslané diela posudzovala medzinárodná porota, ktorá 20 z nich posunula do druhého kola. Vyhodnotenie bude známe koncom septembra a trom najlepším udelia finančnú odmenu vo výške 10.000, 6500 a 3500 eur.



O uznanie odborníkov európskeho maliarstva a získanie podpory pre ďalší rozlet svojej profesionálnej dráhy zabojovali súťažiaci prostredníctvom zaslanej prihlášky a vizuálu konkrétneho diela z aktuálnej tvorby. Tie hodnotila porota v zložení: historik umenia a kurátor David Fehér (Maďarsko), vizuálny umelec a pedagóg Jiří Kovanda (Česká republika), riaditeľ Gallerie d’Italia v Miláne Michele Coppola, maliar a pedagóg Erik Šille (SR).



Do finále vybrala porota obrazy týchto vyštudovaných výtvarníkov: Zoltán Agócs, Alexandra Barth, Peter Cvik, Anna Danková, Lucia Fabová, Eva Fajčáková, Lucia Horvátová, Dominika Kačkošová, Ľudmila Machová, Petra Mešša, Michal Nagypal, Soňa Patúcová, Samuel Paučo, Filip Sabol, Jarmila Sabová Džuppová, Peter Sulo, Adam Šakový, Simona Štulerová, Michaela Thanová a Dušana Vrbovská. Polovica z nich sa do súťaže zapojila po prvý raz.



"Je radosť sledovať, ako mladí umelci rok čo rok reagujú na príležitosť, ktorú naša súťaž ponúka. Som presvedčený, že je to dané aj úspechmi mnohých minuloročných víťazov, ktoré súčasných nasledovníkov inšpirujú. A tak sa môže verejnosť aj tento rok dozvedieť o ďalšej dvadsiatke talentov, ktoré budú formovať budúcnosť slovenskej profesionálnej maľby. Už teraz sa tešíme na to, že ich diela budú prístupné naživo pre každého v rámci nami pripravovanej výstavy," hovorí predseda Správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.



Výstava obrazov všetkých finalistov bude v bratislavskej galérii Nedbalka od 28. septembra do 4. novembra.