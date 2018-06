DJ Aviciiho pochovali na cintoríne v Štokholme

Hudobník, vlastným menom Tim Bergling, zomrel koncom apríla vo veku 28 rokov v ománskom hlavnom meste Maskat.



Štokholm 12. júna (TASR) - Švédskeho dídžeja Aviciiho pochovali minulý týždeň v piatok na štokholmskom cintoríne Skogskyrkogarden. Pohreb sa konal iba za účasti rodinných príslušníkov a najbližších priateľov, oznámila v utorok jeho agentka Ebba Lindqvistová, ktorú cituje stanica BBC.



Cintorín Skogskyrkogarden je lokalitou Svetového dedičstva UNESCO a odpočívajú na ňom viaceré osobnosti vrátane herečky Grety Garbo. Cintorín sa vyznačuje lesným reliéfom a nachádza sa vo štvrti Enskededalen južne od centra švédskej metropoly.



Hudobník, vlastným menom Tim Bergling, zomrel koncom apríla vo veku 28 rokov v ománskom hlavnom meste Maskat, kde bol na súkromnom výlete s priateľmi. Aviciiho našli mŕtveho v hotelovej izbe. Jeho hovorkyňa odmietla zverejniť príčinu smrti, v médiách sa však objavili úvahy o samovražde.



Jeho rodina niekoľko dní nato zverejnila vyhlásenie, že mladý dídžej "chcel nájsť pokoj" a "nevládal už viac pokračovať" vo vyčerpávajúcom šoubiznise. Samotný Avicii sa netajil tým, že mal zdravotné problémy vrátane zápalu pankreasu spôsobeného požívaním alkoholu a rušným životným štýlom.



V roku 2016 prestal koncertovať a venoval sa iba štúdiovej práci. Počas svojej kariéry spolupracoval s Madonnou či skupinou Coldplay. Bol jedným z mála dídžejov, ktorým sa podarilo preniknúť do mainstreamu. Medzi jeho hity patria Wake Me Up, You Make Me, Hey Brother či Lonely Together.