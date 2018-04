Dve pitvy v Ománe neodhalili na smrti dídžeja Aviciiho nič podozrivé

PREČÍTAJTE SI AJ: Švédskeho dídžeja a producenta Aviciiho našli mŕtveho v Ománe

Štokholm 23. apríla (TASR) - Polícia v Ománe vykonala dve pitvy švédskeho dídžeja a producenta známeho pod menom Avicii, ktorý zomrel v piatok 20. apríla v ománskom hlavnom meste Maskat. Polícia nezistila nič podozrivé a v prípade jeho smrti vylúčila násilný trestný čin. Informovala o tom v nedeľu švédska verejnoprávna televízia SVT s odvolaním sa na anonymného policajného predstaviteľa v Ománe, sultanáte na Arabskom polostrove.Televízia SVT dodala, že ománske úrady už dali povolenie na prevoz Aviciiho tela naspäť do Švédska, kde sa narodil ako Tim Bergling. Fanúšikovia vo švédskom hlavnom meste Štokholm mu v sobotu minútou ticha vzdali hold, doplnila tlačová agentúra AP.Švédske bulvárne noviny Expressen napísali, že Avicii trávil v Ománe dovolenku a bol ubytovaný v rezorte Muscat Hills Resort. Noviny tiež uviedli, že čas trávil s priateľmi, venoval sa adrenalínovému vodnému športu kitesurfing a celkovo sa v krajine cítil tak dobre, že mal v pláne zostať tam niekoľko dní navyše.Avicii, jeden z najúspešnejších dídžejov súčasnosti, tvoril predovšetkým modernú elektronickú tanečnú hudbu. Medzi jeho najznámejšie hity patria Wake Me Up, You Make Me, Hey Brother či Lonely Together, v ktorom účinkuje i Rita Ora.Avicii získal počas svojej kariéry dve ceny MTV Music Awards, jedno ocenenie Billboard Music Award a dvakrát bol nominovaný na cenu Grammy. Jeho smrť prišla iba niekoľko dní po tom, ako ho nominovali na Billboard Music Award za jeho poslednú nahrávku, ktorou je EP s názvom Avíci (01), vydaná vlani v auguste.Avicii bol na hudobnej scéne od roku 2006. Spolupracoval s interpretmi ako Madonna, Coldplay, Robbie Williams, Wyclef Jean či David Guetta. Boj jedným z mála dídžejov, ktorí dokázali vypredať aj veľké koncertné arény.