Švédsky herec Max von Sydow má 90 rokov

Lund/Bratislava 10. apríla (TASR) – Švédsky herec Max von Sydow sa zviditeľnil vo svete filmu svojou prvou významnou rolou ako stredoveký rytier hrajúci šach so smrťou v Siedmej pečati Ingmara Bergmana. Herec účinkoval i v ďalších snímkach, ktoré zaznamenali veľký divácky úspech ako Najväčší príbeh všetkých čias, Hana a jej sestry, Pelle Dobyvateľ, Vyháňač diabla, Minority Report či Extrémne nahlas a nesmierne blízko. V stredu 10. apríla sa výrazná herecká osobnosť dožíva 90. narodenín.



Max von Sydow (celým menom Max Carl Adolf von Sydow) sa narodil 10. apríla 1929 vo švédskom Lunde. Jeho otec bol profesorom na fakulte Škandinávskeho ľudového umenia na Univerzite v Lunde a jeho matka bola učiteľkou. Od roku 1948 až do roku 1951 študoval Sydow na Divadelnej hereckej škole (Dramatens elevskola) v Stockholme.



Vo filme debutoval ešte v priebehu štúdia ako Nils v snímke Only a Mother (Len matka, 1949). V roku 1955 sa stal regulárnym členom mestského divadla v Helsinborgu. Zhodou okolností sa Sydow stretol s režisérom Ingmarom Bergmanom, s ktorým neskôr spolupracoval niekoľko desaťročí aj na doskách štokholmského Royal Dramatic Theatre, považovaného za švédsku národnú divadelnú scénu.



V roku 1955 Ingmar Bergman požiadal herca o to, aby prijal rolu v jeho filme Painting on Wood na Seventh Seal (Siedma pečať). Max von Sydow si tu zahral postavu Antoniusa Blocka, mladého rytiera, ktorý opustil svoj pokojný domov a odhodlal sa bojovať v krížovej výprave. Siedma pečať sa zaradila medzi diela filmovej klasiky a výkon Maxa von Sydowa v nej označila kritika za obdivuhodný.



Vysoký, štíhly herec neodmietol ani ponuky zahrať si v medzinárodných filmových veľkoprodukciách. V roku 1965 stvárnil postavu Ježiša v americkom veľkofilme The Greatest Story Ever Told (Najväčší príbeh všetkých čias), v roku 1973 zaujal stvárnením vyháňača diabla vo filme The Exorcist. "Je to brilantne vyrobený film. Veľmi dobre odvedený, a samozrejme veľmi desivý," uviedol herec v jednom z rozhovorov.



V 70. a 80. rokoch 20. storočia si von Sydow zahral prevažne negatívne postavy. Do tohto obdobia patria jeho umelecké kreácie vo filmoch Three Days of the Condor (Tri dni Kondora, 1975), Flash Gordon (1980) a bondovka Never Say Never Again (Nikdy nepovedz nikdy, 1983). V poslednom spomenutom filme v réžii Irvina Kershnera sa na jednom mieste stretne odvážny agent Jej Veličenstva Sean Connery, švédsky herec Max Von Sydow a pôvabná bond girl Kim Basinger. Geniálna minirolička sa mimochodom v bondovke ušla aj "večnému babrákovi" Rowanovi Atkinsonovi.



Okrem komerčne úspešných diel zožal Max von Sydow v posledných rokoch svojej umeleckej činnosti chvály kritiky za výkony v náročných úlohách. V prvom rade to bolo účinkovanie vo filme Woodyho Allena Hannah and Her Sisters (Hana a jej sestry), nakrúteného v roku 1986. Samotný herec vyslovil niekoľkokrát poľutovanie nad skutočnosťou, že s Woodym Allenom spolupracoval len na tomto filmovom projekte a nebolo ich viac.



V domovskej Škandinávii stvárnil modrooký Max von Sydow v roku 1987 postavu schudobneného roľníka Lasseho vo filme Pelle Dobyvateľ. Svojím výkonom podstatne prispel k udeleniu Oscara dánskemu režisérovi Billemu Augustovi, samotný herec bol za túto postavu nominovaný na Oscara v kategórii za najlepšiu vedľajšiu filmovú úlohu. Postava roľníka Lasseho prirástla Sydowovi k srdcu natoľko, že ju označil za svoju životnú rolu.



Ďalším kino-bonbónikom bol akčný Minority Report (2002) v réžii Stevena Spielberga. Scenár vznikol na základe sci-fi novely Philipa Kindreda Dicka. Hlavná postava príbehu John Anderton (Tom Cruise) je kriminalistom na futuristickom policajnom oddelení, ktoré pomocou technológie videnia do budúcnosti pátra po páchateľoch trestných činov, ktoré sa ešte len majú stať. Kritika ocenila špičkové technické prevedenie, výborný scenár, herecké obsadenie i originálny nápad s predpovedaním budúcnosti.



V roku 2006 dostal Max von Sydow cenu Donostia, ktorá sa udeľuje každoročne v San Sebastiane v Španielsku popredným hercom za ich celoživotné dielo.



Vo veku 82 rokov sa herec objavil v teroristickej dráme Extremely Loud and Incredibly Close (Extrémne nahlas a nesmierne blízko, 2011). Film bol inšpirovaný rovnomennou knihou spisovateľa Jonathana Safran Foera. Dráma sa odohráva v čase teroristického útoku na Svetové obchodné centrum (WTC). Film v réžii Stephana Daldryho, získal dve nominácie na vzácnu trofej. Max von Sydow bol za snímku nominovaný na Oscara ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe.



Diváci mohli herca vidieť aj v populárnom seriáli Hra o tróny. Zatiaľ jeho posledným filmom je dráma Kursk, ktorú v minulom roku nakrútil režisér Thomas Vinterberg na základe skutočnej udalosti. Max von Sydow si v nej zahral ako 89-ročný.