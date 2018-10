Svetoznáme predstavenie Labutie jazero v podaní Royal Moscow Ballet aj tento rok očarí priaznivcov baletu 2. decembra 2018 v bratislavskej Incheba Expo Foto: TASR

Bratislava 25. októbra (OTS) - Tak ako sa už stalo zvykom, aj tento rok predstaví uznávaný baletný súbor Royal Moscow Ballet slovenskému publiku kvalitu a úžasnú precíznosť ruskej tanečnej školy. Na hudbu P. I. Čajkovského vám zatancujú najlepší ruskí tanečníci predstavenie plné lásky, vášne, ale aj smútku - Labutie jazero.Ruská baletná škola je populárna na celom svete a prakticky neexistuje žiadna väčšia konkurencia tejto kolísky baletného umenia. Royal Moscow Ballet reprezentuje tie najzákladnejšie postupy a pravidlá klasickej školy baletu. Súbor, ktorý precestoval takmer celý svet a roztlieskal krajiny ako Kolumbia, Peru, Venezuela, Chile, Bolívia, Costa Rica, Ekvádor a aj domáce Rusko, či Ukrajinu, opäť, už popríde začiatkom decembra aj na Slovensko. Poteší tak fanúšikov baletného umenia s tradičným Labutím jazerom.Na prelome 19. a 20. storočia vzniklo veľké množstvo slávnych svetových baletov. Len jeden z nich sa však stal synonymom ruskej baletnej školy - základným baletným dielom, ktoré je všeobecne známe aj širokej kultúrnej verejnosti. Je to romantický príbeh o začarovanej princeznej a zlom čarodejníkovi - Labutie jazero od P. I. Čajkovského. Napriek dobovému trendu jednoduchých rytmických ľúbezných melódií, ktoré komponovali predovšetkým menej známi skladatelia priamo na objednávku baletných choreografov, P. I. Čajkovskij zložil symfonicky veľkolepú, do detailov prepracovanú skladbu. Námetom mu bola pôvodne nemecká bájka, v ktorej sú labute uctievané ako čarovné bytosti. Libreto plné emócií a dejových zvratov napísali spoločne V. P. Begičev a F. V. Gelcer. Čajkovského to inšpirovalo k vytvoreniu nádhernej hudby, ktorej jednotlivé časti sa hrajú dodnes aj na samostatných koncertoch.