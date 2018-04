Veriaci oslávia Sviatok Božieho milosrdenstva

Kresťania si môžu prísť sviatok pripomenúť na viacerých miestach Slovenska.

Bratislava 5. apríla (TASR) – Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá pripadá na 8. apríla, oslávia veriaci na viacerých miestach na Slovensku. Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska.



Veriaci si môžu prísť tento sviatok pripomenúť do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Program sa začína v sobotu 7. apríla modlitbou v hodine milosrdenstva spojenou s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej o 15. h. Pokračovať bude svätou omšou, modlitbou ruženca a vešperami. Od 21.30 h je naplánovaný začiatok celonočnej adorácie. Slávnostnú svätú omšu bude v nedeľu celebrovať košický arcibiskup Bernard Bober.



Pútnici sú pozvaní i na slávnosť nedele Božieho milosrdenstva 8. apríla do farského kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána v Nižnom Hrušove v okrese Vranov nad Topľou. Program sa začína o 8.30 h sviatosťou zmierenia, pokračuje modlitbou svätého ruženca a slávnostnou svätou omšou, ktorú o 10.30 h bude celebrovať emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč. Po svätej omši bude možnosť uctiť si relikvie apoštolov Milosrdenstva - sv. sestry Faustíny a sv. Jána Pavla II. Slávnosť zavŕši spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 h.



Na Druhú veľkonočnú nedeľu sa koná púť aj do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch v okrese Spišská Nová Ves. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu bude celebrovať bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.