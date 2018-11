Spolok výtvarníkov Slovenska oslavuje štvrťstoročie v rozhlase

Pod tradičným názvom výročných prehliadok novej tvorby Stretnutie potrvá do 30. novembra.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Spolok výtvarníkov Slovenska (SVS) oslavuje 25. výročie svojho založenia členskou výstavou v galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave. Pod tradičným názvom výročných prehliadok novej tvorby Stretnutie potrvá do 30. novembra.



"V roku 1993 sa skupina umelcov sústredená okolo Vladimíra Kompánka, Vincenta Hložníka, Michala Jakabčica a Ondreja Zimku rozhodla založiť vlastné združenie s cieľom spoločne vystavovať a stretávať sa na vlastnej pôde. Bola to skupina nadšených aj sklamaných výtvarníkov, najmä z nedôvery k teoretikom umenia zo socialistického režimu. Podieľali sme sa na založení Slovenského ateliéru v Paríži (1996), kde bolo na tvorivom pobyte vyše 150 umelcov. Domáce aj zahraničné výstavné aktivity spolku možno hodnotiť úspešne aj napriek určitým problémom. K prezentáciám vydávame katalógy, aj k tejto, i keď sme naň nedostali podporu zo štátnych prostriedkov," na otvorení výstavy povedala jej kurátorka Mária Horváthová, ktorá je od roku 1994 aj tajomníčka SVS.



Okrem bilancovania štvrťstoročnej činnosti na slávnostnej vernisáži udelili po piaty raz Cenu SVS za celoživotné dielo a prínos k spolkovej činnosti. Tentoraz si ju prevzal akademický sochár a dlhoročný pedagóg Alexander Vika (1933). Okrem sochy a monumentálnym objektom sa venuje maľbe, kresbe a najmä medailérskej tvorbe. Tú úspešne prezentoval na viacerých svetových výstavách FIDEM. Na tejto má bronzové objekty Diodráma I. a II. Celkove dodalo diela 68 členov SVS.



"I keď z pôvodnej vedúcej skupiny hlavne Galandovcov a ich rovesníkov už mnohí nie sú medzi nami, jadro spolku a tiež umelci strednej generácie i mladí prinášajú veľmi zaujímavú a vyváženú kolekciu diel. Predstavuje sa niekoľko generačných vrstiev autorov, predovšetkým maliarov a sochárov," dodala Horváthová.



Vtipné objekty vytvorili Milan Lukáč, Ondrej 4., Pavol Dubina, Miroslav Pallo, Jakub Bachorík či Norbert Kelecsényi, keramické jablká Jozef Sušienka. Najviac je malieb, z nich Zbierka ešte nevyhynutého hmyzu od Petra Pollága je veľkoplošná s rozmermi 2x2,5 metra. Pohľadnice pre ufológa dodal Pavol Telek, umelecké fotografie Viliam Polák, drevené obrazy Zuzana Pallová Nemčeková, závesné diela z mosadze a medi Ivan Patúc, priestorové obrazy Katarína Alexová Fígerová a Dušan Sekela.



Pestrosť tvorby potvrdzuje aj umelecký sklár Drahomír Prihel, ktorý prispel drevenou sochou a maľbami. Sochár Robert Szittay prvýkrát vystavuje akčné umenie. Je to akváriová inštalácia s cirkulujúcou vodou, drobnými živočíchmi a na dne ležiacou nahou ľudskou dvojicou z epoxidu.