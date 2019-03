T. Krupa: Smrť nám dáva perspektívu, ktorou sa môžeme pozrieť na život

Snímka s výrazne sugestívnou kamerou využíva postupy hraného filmu a do skutočného príbehu Janette pútavo vplieta charaktery a životné cesty jej najbližších.

Bratislava 13. marca (TASR) - Mohli by sme sa pokúsiť vrátiť smrť z periférie záujmu späť do života. Smrť nám dáva novú perspektívu, ktorou sa môžeme pozrieť na život. Aj týmito slovami uviedol v utorok (12. 3.) v Bratislave slávnostnú premiéru nového slovenského filmu Dobrá smrť jeho režisér a producent Tomáš Krupa. V snímke prináša skutočný príbeh 72-ročnej Angličanky Janette Butlin, ktorá filmárov nechala vstúpiť do svojho života. Dokument rozpráva nielen o konci, ale najmä o hľadaní zmyslu života a odpovede na otázku, čo je to dobrá smrť. Emotívny príbeh, ktorým chceli tvorcovia prispieť k detabuizácii smrti, sa do kín dostane 21. marca.



Režisér, ktorý debutoval dlhometrážnym dokumentom Absolventi: Sloboda nie je zadarmo (2012), prezradil aj to, čo motivovalo hlavnú predstaviteľku jeho novej snímky k tomu, aby na sklonku života venovala čas filmárom: "Odpovedala, že pokiaľ dokáže film akýmkoľvek spôsobom prispieť k otvoreniu spoločenskej diskusie kdekoľvek na svete, bude rada, ale ešte dôležitejšie pre ňu je to, že pokiaľ tento film prehovorí k ľuďom, ktorí majú podobné ťažkosti a problémy ako ona, a pomôže to v ich otázkach, bude to mať pre ňu zmysel."



Dokumentárny film prináša príbeh jednej rodiny, ktorá sa pre dedičné nevyliečiteľné ochorenie ocitá v hraničnej situácii medzi životom a smrťou. Janette je nevyliečiteľne chorá a chce dôstojne zomrieť, ale britské zákony to nedovoľujú. V jej rodine má ochorenie na svalovú dystrofiu dlhú históriu, geneticky sa prenáša z jednej generácie na druhú. Jej matka prežila desaťročia uväznená vo svojom vlastnom tele. Janette pozná prognózu choroby a volí si dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť. Skontaktuje sa s doktorkou Erikou vo Švajčiarsku, ktorá pomáha beznádejne chorým pacientom odísť. Skôr než podnikne svoju poslednú cestu z Anglicka do Švajčiarska, chce svoje rozhodnutie vysvetliť členom rodiny a blízkym priateľom. Syn Simon, ktorý chorobu tiež zdedil, má pre ňu viac pochopenia než dcéra Bridget. Pokiaľ moderná medicína nenájde na ochorenie liek, bude stáť pred rovnakým rozhodnutím ako jeho matka. Obe deti sa snažia matku presvedčiť, aby svoju smrť ešte odložila.



Janette Butlin nechala slovensko-český filmový štáb vojsť do svojho života. "Hlavná predstaviteľka filmu si našla nás," povedal pre TASR Tomáš Krupa, ktorý sa v roku 2016 v Amsterdame na celosvetovej konferencii o eutanázii zoznámil so švajčiarskymi lekármi a oslovil ich na spoluprácu. Lekári kontaktovali svojich pacientov s tým, že ak majú motiváciu zúčastniť sa na filmovaní, môžu sa ozvať tvorcom. "Po dvoch až troch mesiacoch sa nám ozvala len Angličanka Janette Butlin," priznal režisér. Hlavná predstaviteľka sa filmárom ozvala s ochotou zdieľať s nimi svoj príbeh a osud a s už daným termínom vykonania asistovanej smrti na klinike vo Švajčiarsku.



Snímka s výrazne sugestívnou kamerou využíva postupy hraného filmu a do skutočného príbehu Janette pútavo vplieta charaktery a životné cesty jej najbližších. Emotívny príbeh je vytvorený autentickými situáciami, ktorými si členovia rodiny a priatelia s hrdinkou prešli. Divák sa tak môže stať priamym svedkom zložitých situácií, v ktorých sa odkrývajú medziľudské vzťahy a postoje ku kontroverznému rozhodnutiu - ukončiť život dobrovoľne za asistencie lekárov.



Dlhometrážny film Dobrá smrť vznikol v slovensko-česko-francúzsko-nemecko-rakúskej koprodukcii. Realizovaný je v anglickom jazyku.