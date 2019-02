T. Kuhn: Voči rodine Daniela Tupého cítim obrovský rešpekt a úctu

Film Ostrým nožom rozpráva fiktívny príbeh Ľudovíta, ktorému neonacisti zavraždili syna. Z útoku sú obvinení štyria páchatelia, pre chybné rozhodnutie sudkyne sa však dostanú na slobodu.

Bratislava 6. februára (TASR) - Príbeh otca, ktorému zavraždia syna, a on sa ani po rokoch nedokáže dovolať pravdy. Za účasti prezidenta SR Andreja Kisku sa v stredu v Bratislave konala premiéra filmu Teodora Kuhna Ostrým nožom inšpirovaného doposiaľ nevyriešeným prípadom vraždy Daniela Tupého z novembra 2005.



"Chcel som rozpovedať príbeh, ktorý je podľa mňa symptomatický pre našu spoločnosť - stane sa náhodná vec, ktorá by v bežnej zdravej spoločnosti bola tragédiou, ale bola by vyšetrená, ale na Slovensku, ktoré má veľmi špecifické právne a spoločenské prostredie, to ide do zabudnutia," ozrejmil Kuhn pre TASR vstup do projektu. Na margo svojho režisérskeho debutu podčiarkol: "Namiesto toho, aby rodine zavraždeného chlapca bola dodaná spravodlivosť, je im pošliapané po krku a štát sa im dodnes smeje do tváre."



Film s podtitulom "Každá generácia má svoju obeť" vstúpi do kinodistribúcie presne rok po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. "Keď sme začínali točiť film Ostrým nožom, mysleli sme si, že točím o niečom, čo ostane minulosťou a už sa nebude opakovať. Minulý február ukázal, že sa to nielenže môže zopakovať, ale môže to odhaliť ešte horšie veci v našej spoločnosti," konštatoval absolvent doktorandského štúdia filmovej réžie Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave.



Film Ostrým nožom rozpráva fiktívny príbeh Ľudovíta, ktorému neonacisti zavraždili syna. Z útoku sú obvinení štyria páchatelia, pre chybné rozhodnutie sudkyne sa však dostanú na slobodu. Otec, odhodlaný odhaliť pravdu, sa púšťa do nevyrovnaného boja s nečinnou políciou, skorumpovaným súdnictvom aj vládnucou mafiou.



Kuhn pracoval na svojom celovečernom debute od roku 2013 a niekoľkokrát sa stretol s rodinou Daniela Tupého. "Bolo pre mňa veľmi dôležité, aby ho videli ešte pred uvedením do kín. Aj keď je len voľne inšpirovaný prípadom ich syna, podobnosti sú zrejmé a mne veľmi záležalo na tom, aby nemali výhrady," hovorí s tým, že ako mladí autori chceli k látke pristúpiť poctivo. Cez producenta začali oslovovať ľudí, ktorí s prípadom mali niečo spoločné. Rodičia Daniela Tupého filmárom veľmi vyšli v ústrety. "Znovu s nami prežili to, čo sa im stalo," prízvukuje režisér. "Voči rodine Daniela Tupého cítim obrovský rešpekt a úctu za to, že nás k tomu pustili a sú v tom s nami."



Tvorcovia absolvovali tiež stretnutia so zástupcami polície, ale i "vagabundov". "Boli sme na súdnom pojednávaní, kde padla organizovaná zločinecká skupina piťovcov, ktorej členovia boli obvinení a oslobodení z tohto zločinu. Bavili sme sa s expertmi na DNA, novinármi, svedkami útoku, ktorí boli tiež dobodaní. Máme relatívne slušný obraz o tom, čo sa v tom prípade naozaj stalo," dodal Kuhn.



Hlavnú postavu filmového otca stvárnil Roman Luknár, ktorý, ako sám uviedol, išiel pri nakrúcaní až na hranu. "Veď sme nakrúcali o tom, čo sa skutočne stalo! Rodičia stratili syna a stále žijú v spoločnosti, kde sa aj po 13 rokoch dejú také veci, aké sa dnes dejú. Tí pri moci sa len smejú a tí, ktorým je ublížené, si nesú so sebou batôžtek bolesti. Pravdy sa nedovolajú. Takto to funguje v štáte, ktorý nefunguje," vyhlásil herec. Matku zavraždeného chlapca hrá Ela Lehotská, v úlohe syna vystupuje Dávid Hartl. V ďalších postavách sa predstavia aj Miroslav Krobot, Marián Mitaš, Táňa Radeva, Jana Oľhová či rapperi Moloch Vlavo a Momo. "Film na prípade vraždy Daniela Tupého ukazuje, ako dokáže arogancia moci a celý skostnatený systém ničiť rodinu, ktorú zasiahlo niečo také strašné, ako je smrť dieťaťa. Behá z toho mráz po chrbte," uviedol pre TASR Mitaš, ktorého diváci uvidia v úlohe operatívca.



O dramaturgiu sa postarali skúsení profesionáli Rudolf Suchánek (Domácí péče) a Štěpán Hulík (Horiaci ker, Pustina). Za kamerou stála držiteľka Slnka v sieti Denisa Buranová (Piata loď). Zvuk mal na starosti Tobiáš Potočný (Koza, Nina) a strih filmu Pavel Hrdlička (Protektor, Mistři).



Film produkovala spoločnosť nutprodukcia. Jeho koproducentmi sú Madness Productions, RTVS a nutprodukce. Ostrým nožom prinesie do slovenských kín od 21. februára Continental film.