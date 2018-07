Slovenský súbor Kornička roztancoval publikum v Taiwane

Súčasťou festivalu Yilan International Children's Folklore and Folkgame je tiež tematická výstava ľudovej kultúry z obce Očová.

Tchaj-pej/Bratislava 24. júla (TASR) - Slovenský deň bol súčasťou detského folklórneho festivalu Yilan International Children's Folklore and Folkgame na Taiwane. Uskutočnil sa v sobotu 21. júla. Okrem prezentácie života slovenského ľudu počas prvej Československej republiky, svoje spevácke a tanečné umenie predviedli deti z trenčianskeho folklórneho súboru Kornička.



Zamerali sa na ľudové piesne z trenčianskeho regiónu i širšieho okolia a predstavili tradičné kroje. "Kornička roztancovala taiwanské publikum. Taiwanské deti aj dospelých učila tancovať tance z oblasti Považia. Pridal sa aj Ťiang Cchung-jüan, primátor mesta I-lan," uviedol Martin Podstavek, vedúci Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu v Tchaj-peji. K súboru Kornička sa počas vystúpenia pripojili štyria poslucháči z I-lanu oblečení v slovenských krojoch. Zaujímavosťou je, že vystúpenie sa odohralo neďaleko miesta, kde v roku 1771 pobudol slávny rodák z Vrbového, gróf Móric Beňovský.



Detský folklórny súbor Kornička sa na festivale mohol zúčastniť vďaka financiám z verejných zdrojov a Fondu na podporu umenia.



Súčasťou festivalu Yilan International Children's Folklore and Folkgame je tematická výstava ľudovej kultúry z obce Očová. Koncipovaná je ako dedinka s tradičnou izbou, krojmi, drevenými predmetmi do domácnosti či hudobnými nástrojmi.



"Unikátnu výstavu si v deň otvorenia pozrelo viac ako 1200 návštevníkov," informoval Podstavek. Na slávnostnom otvorení festivalu zneli aj tóny slovenskej fujary, na ktorej hral riaditeľ Očovského dvora Pavol Holík. Výstava takéhoto druhu bola vo východnej Ázii prezentovaná po prvý raz.



The Yilan International Children's Folklore and Folkgame Festival patrí medzi najväčšie detské festivaly. Koná sa vždy počas letných prázdnin od roku 1996 v meste I-lan. Tohtoročnou témou festivalu je Slovensko.



TASR informovala Slovenská informačná a marketingová spoločnosť.