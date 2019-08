Taliani natočili film o biskupovi Vojtaššákovi, uvedú ho v Benátkach

Celým filmom sprevádza slovenský kardinál Jozef Tomko, ktorý približuje život biskupa.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Talianski režiséri Alberto Di Giglio a Luigi Boneschi natočili nový dokumentárny film o slovenskom biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na príprave filmu spolupracovalo Spišské biskupstvo. Dokument uvedú počas medzinárodného filmového festivalu v Benátkach 29. augusta. TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska.



"Pred rokom počas filmového festivalu V Benátkach ma oslovil režisér Alberto di Giglio. Dostali sa mu do rúk rôzne publikácie v talianskom jazyku o Božom služobníkovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Veľmi ho oslovil a dojal jeho životný príbeh. Navrhol, že sa spolu s ďalším režisérom Luigim Boneschim pokúsia o ňom natočiť filmový dokument," povedal postulátor kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka kňaz Peter Jurčaga. Ako doplnil, spišský biskup Štefan Sečka s návrhom súhlasil a od novembra 2018 spolupracovali na príprave dokumentu.



Celým filmom sprevádza slovenský kardinál Jozef Tomko, ktorý približuje život biskupa. Gianpaolo Romanato ako historik opisuje ťažkú dobu 30. - 50. rokov minulého storočia a nástup komunistického režimu. "Do rozprávania o historickej dobe a o osudoch biskupa Vojtaššáka sú vložené aj hrané časti z jeho života, ktoré boli postupne natáčané na Biskupskom úrade v Spišskej Kapitule, potom v jeho rodisku Zákamennom, v Oravskej Lesnej, kde po prepustení z väzenia v roku 1963 žil niekoľko dní a potom bol umiestnený v Senohraboch pri Prahe," povedal Jurčaga. Ako doplnil, silným momentom bolo natáčanie scén vo väzení v Leopoldove. Postavu biskupa stvárnil Milan Kasan.



"Veľmi si želám, aby filmový dokument priniesol ovocie aj v kauze blahorečenia. To, že tento filmový dokument bol zaradený do programu filmového festivalu v Benátkach, je veľmi výnimočná vec a môže nám pomôcť predstaviť osobnosť Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka a jeho životné osudy pred zahraničným publikom," dodal Jurčaga.