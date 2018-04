Táslerovci pripravujú IMT Smile Amfiteáter Tour 2018

Pod názvom IMT Smile Amfiteáter Tour 2018 odohrá kapela a jej hostia päť koncertov v amfiteátroch v Prešove (16.6.), Martine (23.6.), Banskej Bystrici (30.6.), vo Východnej (7.7.) a Nitre (14.7.).

Bratislava 18. apríla (TASR) – Slovenská skupina IMT Smile pripravuje v týchto dňoch novú koncertnú šnúru. Pod názvom IMT Smile Amfiteáter Tour 2018 odohrá kapela a jej hostia päť koncertov v amfiteátroch v Prešove (16.6.), Martine (23.6.), Banskej Bystrici (30.6.), vo Východnej (7.7.) a Nitre (14.7.).



Špeciálnym hosťom koncertov v piatich najväčších slovenských amfiteátroch bude folklorista Štefan Štec, skupina ElevenHill, Ondrej Kandráč s kapelou Kandráčovci. Kapela IMT Smile sa teší na všetky koncertné mestá, špeciálne však na Východnú, pretože tam počas viac ako dvadsaťročnej muzikantskej dráhy ešte nehrala.



"Rozhodli sme sa v podstate na základe osobnej skúsenosti, minulý rok sme mali viacero koncertov, niekoľko aj v amfiteátroch. Zistili sme, že atmosféra v nich sa nám celkom páči a hodí sa to aj k našej kapele. Celkom nás baví, keď začíname hrať ešte za svetla a potom to ide do tmy, ten letný model, ktorý sa dá veľmi ťažko aplikovať v inom čase. Nie je to teraz výpravná šou, ako sme mali hiSTORY či s Lúčnicou, je to skôr o muzike, o dobrej nálade, prípadne o nejakom pivečku. Chceli sme urobiť to, čo majú naši fanúšikovia podľa mňa najradšej, ísť sa večer príjemne zabaviť, sadnúť si s kamarátmi, počúvať muziku, zároveň byť vonku, užiť si leto. Prvýkrát sa nám podarí hrať vo Východnej, čo sme ešte nezažili, bude to aj pre nás nová skúsenosť," povedal pre TASR líder skupiny IMT Smile Ivan Tásler.



"Zobrali sme si aj tentoraz nejakých hostí, nechceli sme však prvoplánovo rozmýšľať, že zavoláme nejaké veľké mená alebo ľudí, ktorých sme už na predchádzajúcich projektoch mali. Zavolali sme prešovskú kapelu ElevenHill, jej členovia sú moji dlhoroční kamaráti, napríklad Braňo Goga bol niekedy členom skupiny Nuda, ktorú som ja na začiatku pomáhal rozbiehať. Sme z jedného mesta a dlho sa poznáme. Pozvali sme Štefana Šteca, rusinského speváka, ktorý je podľa mňa mimoriadne talentovaný, ukázal sa aj v šou Zem spieva, myslím, že o jeho vystúpenie bude veľký záujem. Vo Východnej, ale iba tam, vystúpia s nami Kandráčovci. Snažili sme sa reagovať na úspech piesne Hej, sokoly, pre termíny nebolo jednoduché dať dokopy tieto dve kapely, o čo nás žiadalo veľmi veľa fanúšikov," dodal pre TASR Ivan Tásler.