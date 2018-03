Témami festivalu Jeden svet v Prievidzi bude vojna aj pôrodníctvo

Festival otvorí v pondelok 12. marca o 16.00 h snímka List Anne, ktorý organizátor - občianske združenie Berkat zaradil do programu ako reakciu na udalosti posledných dvoch týždňov.

Prievidza 11. marca (TASR)- Témy vojnových konfliktov v Iraku a blízko našich východných hraníc, budúcnosť bitcoinu, robotizácia, rómsky holokaust, triedenie odpadu i slovenské pôrodníctvo ponúkne 11. ročník filmového festivalu Jeden svet v Prievidzi. Hostiť ho bude Dom kultúry od 12. do 17. marca.



Festival otvorí v pondelok 12. marca o 16.00 h snímka List Anne, ktorý organizátor - občianske združenie Berkat zaradil do programu ako reakciu na udalosti posledných dvoch týždňov. "V pondelok sa budeme tiež s novinárom Tomášom Forróm rozprávať najmä o situácii na Donbase, živote vo vojne, ako aj možnostiach pomoci. Diskusiu dokreslia tematické filmy, vrátane road-movie z Ukrajiny Mir Vam slovenského autora Juraja Mravca," uviedol ďalej riaditeľ festivalu Ivan Sýkora.



Témou druhého dňa (13.3.) bude podľa neho budúcnosť, pričom svoj pohľad na Bitcoin či robotizáciu divákom predstaví ekonóm Juraj Karpiš. "Zvlášť odporúčame aj filmy: Je s nami koniec? Leonarda di Capria o nádeji v boji s globálnym otepľovaním a Ohrozené semienka, ktorých tisíce sú uložené na Špicbergoch pre prípad globálnych kríz," doplnil.



V stredu 14. marca ponúkne festival diskusiu so záchranárom Oliverom Valentovičom, ktorý pomáhal na frontovej línii v irackom Mosule. Na diskusiu s ním nadviažu filmy Výchova k vojne a Český Alláh. Štvrtkový (15.3.) program sa zameria na životné prostredie, na plytvanie jedlom prostredníctvom snímky Čerstvé či toxickú výrobu elektriny cez dokument Zomrieť pre dizajn. Hosťom do diskusie bude Branislav Moňok z organizácie Priatelia Zeme.



"Režisér Robert Kirchoff predstavil na festivale pred pár rokmi náročný film Kauza Cervanová. V piatok, 16. marca pozývame divákov na jeho autorský deň s filmami Diera v hlave, Hej, Slováci! a Para nad riekou. Dopoludnie v sobotu 17. marca bude patriť detským divákom, pre ktorých máme pripravené kratšie dabované dokumenty Jeden svet deťom," načrtol Sýkora.



Program bude podľa neho pokračovať viacerými filmami a neskôr popoludní premietaním dokumentu Medzi nami o slovenskom pôrodníctve, diskutovať o tejto téme príde jeho autorka Zuzana Límová. Regionálny filmový festival Jeden svet v Prievidzi organizuje občianske združenie Berkat. Organizátorom festivalu Jeden svet na Slovensku je občianske združenie Človek v ohrození.