The Ills vydávajú nový album Disco Volante/Mt. Average

Bratislava 19. februára (TASR) – Disco Volante/Mt. Average je názov nového, v poradí piateho štúdiového albumu, ktorý vydáva skupina The Ills. Novinka ponúka jedenásť skladieb: Spyral, Uno, Elsker, Always Loop On The Bright Side Of Life, (newt), Vaygelis, I Am My Own Weakness, Darling, Squarevoucher, Zukunft 2.0, Violaine a Neska. TASR o tom informoval PR manažér Mário Gešvantner.



"Ľudia budú možno prekvapení," hovorí gitarista Martin Iso Krajčír o novom albume s nevšedným názvom Disco Volante / Mt. Average. Piata štúdiová nahrávka "postrockových monštier", ako The Ills nazvali na BBC, vychádza 19. februára.



Kapela predstaví novinku na turné, ktoré začína 27. februára v Trnave, ďalšími zastávkami budú deň nato Žilina, Prešov (1. 3.), Košice (2. 3.), Banská Bystrica (3. 3.), Bratislava (14. 3.) a Praha (2. 4.).



Disco Volante/Mt. Average je nasledovníkom úspešného albumu Ornamental or Mental z roku 2016, ktorý kapele výrazne pomohol otvoriť dvere na európskej scéne. Skladby z neho sa objavili nielen na BBC, ale aj na KEXP, WDR 1live či ďalších renomovaných rozhlasových staniciach. Tentoraz prvý singel Squarevoucher odpremiérovala írska stanica RTÉ 2fm v prestížnej šou Dana Hegartyho, ktorý na margo Slovákov uviedol, že sú to "zvuky seizmických proporcií".



Ako už dvojitý názov napovedá, album sa skladá z dvoch samostatných, ale zvláštne prepojených častí, pričom jednu – tradičnejšiu – inšpirovali hudobné nápady ďalšieho gitaristu Mira Lukyho a druhá – experimentálnejšia – zasa stojí na Isových nápadoch. "Vedeli sme, že sa musíme posunúť ďalej. Ornamental or Mental bol úspešný album, ale nechceli sme nahrať jeho pokračovanie," hovorí o nahrávke Iso a Miro dodáva: "Musím sa priznať, že do štúdia som išiel so stiahnutým sedacím svalom – aj som sa tešil, aj sa obával. Nakoniec sme nahrali veci, ktoré sme mali pripravené, a aj také, ktoré nám skrsli v hlave na mieste. Nečakaný, ale o to pre nás zaujímavejší a cennejší výsledok je spojením síl nás štyroch. Úprimných chlapcov s malými očkami."



Nové skladby odohrali The Ills po prvý raz na prestížnom festivale Eurosonic a búrlivá odozva publika i pozitívne ohlasy v médiách boli dôkazom, že aj v experimentálnejšom smerovaní sa opäť preukázala hudobná sila The Ills. Slovenskí fanúšikovia si ju budú môcť vychutnať na blížiacom sa turné s českými kamarátmi Manon Meurt.



Kapela The Ills vznikla v roku 2008 ako obývačkový projekt bez akýchkoľvek ambícii, no veľmi rýchlo vyplnila post-rockovú medzeru na slovenskej alternatívnej hudobnej scéne. Po albumoch To Wish Impossible Things (2010) a Splendor (2012) odišiel z kapely basgitarista Filip Drábek a nastúpil Peter Berák. Kapela dokončila svoj tretí album Zoya (2014) s výrazne temnejším zvukom. Nasledovala ďalšia výmena, tentoraz na poste gitaristu, Adama Kobydu vystriedal Miro Luky. Hudobným výplodom novej zostavy je album Ornamental or Mental (2016), ktorý bol veľmi dobre prijatý doma aj v zahraničí. Doposiaľ posledný hudobný odkaz vydala kapela v roku 2019 pod názvom Disco Volante/Mt. Average a vstupuje ním na doposiaľ neprebádané sonické územie.