Pieseň k rozprávke RTVS Vianočné želanie nahrajú Ďurica a Martausová

Sima Martausová je zároveň aj autorkou textu.

Bratislava 4. októbra (TASR) - Nová rozprávka RTVS Vianočné želanie má svoju titulnú skladbu. Hudobný podklad tento týždeň nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod dirigentskou taktovkou Adriana Kokoša. Naspievajú ju Adam Ďurica - autor hudby a Sima Martausová, ktorá je autorkou textu. TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Pieseň s názvom Holubička bude mať Adam Ďurica na svojom albume a na účely titulnej skladby vianočnej televíznej rozprávky pozmenila Sima Martausová niektoré slohy textu a upravila ich na duet.



O orchestrálnu inštrumentáciu sa postaral hudobný skladateľ Adrián Harvan. „Základom úspechu je skvelý aranžér, ktorý hudbu upravil k rozprávkovej atmosfére a, samozrejme, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý takéto príjemné produkcie veľmi rád nahráva,“ uviedol dirigent Adrian Kokoš.



V symfonickej verzii zaznejú napríklad zvončeky, vibrafón či tympany. Symfonický orchester zároveň nahral jej vianočnú podobu, ktorú si budú môcť poslucháči Slovenského rozhlasu už tradične vypočuť počas vianočných sviatkov.



„Som bez slov, pretože počuť naživo celé symfonické teleso, ako je to krásne zaranžované a ako to dynamicky dýcha, je silný zážitok,“ opísal Ďurica, ktorý sa spolu so Martausovou zúčastnili nahrávania. „Sima pre mňa napísala krásny text, ktorý symbolicky sedí k deju rozprávky a bola by veľká škoda, keby jeho autorka, ktorá je navyše výborná speváčka, v piesni nefigurovala,“ vysvetlil dôvody, prečo sa z Holubičky stal duet.



„To, že vznikla táto pesnička, je svojím spôsobom zázrak, keďže ani neviem, ako mi napadlo napísať mužský text. Pôvodne som si povedala, že budem mať sama pre seba pieseň, ktorú muž spieva žene a asi o pol roka na to sa mi ozval Adam, či nemám pre neho nejaký text,“ priblížila Martausová.



Vianočné želanie uvidia diváci RTVS na Štedrý večer na Jednotke. Režisérom rozprávky je Peter Bebjak. V hlavných úlohách sa predstavia Richard Autner, Simona Kollárová, Tomáš Maštalír, Lukáš Vaculík, Ján Gallovič, Csongor Kassai či Judita Hansman.