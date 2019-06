Tomáš Klus nahráva album Klusymfonie s Janáčkovou filharmóniou

Výsledok si fanúšikovia budú môcť vypočuť aj na jedinom spoločnom koncerte tento rok na Slovensku 1. decembra v bratislavskej AXA aréne Národného tenisového centra.

Bratislava 27. júna (TASR) - Úspešná spolupráca Tomáša Klusa, jeho Cílovej skupiny a Janáčkovej filharmónie Ostrava pokračuje. Začala sa vo februári minulého roka koncertom v Dolných Vítkoviciach. V týchto dňoch vzniká prvý spoločný album Klusymfonie s piesňami Tomáša Klusa v aranžmánoch pre symfonický orchester. Výsledok si fanúšikovia budú môcť vypočuť aj na jedinom spoločnom koncerte tento rok na Slovensku 1. decembra v bratislavskej AXA aréne Národného tenisového centra. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Prvé spoločné nakrúcanie prebiehalo od 12. do 15. mája, do predaja sa album dostane v priebehu novembra spolu s pripravovaným turné Klusymfonie. Čakanie si fanúšikovia Tomáša Klusa a filharmonikov skrátia aj videoklipom k jednej z piesní. Ten vznikol v priebehu nahrávania albumu a bude onedlho zverejnený. Turné Klusymfonie sa začne 26. novembra v Dolnej oblasti Vítkovice a pokračovať bude koncertmi v Brne (29. 11.), Bratislave (1. 12.), Pardubiciach (3. 12.) a ukončené bude koncertom v Prahe (4. 12.).



Tomášovi Klusovi pripravil netradičné aranžmány na albume, vrátane doteraz nenahraných úprav noviniek z aktuálneho albumu SpOlu, člen Cílovej skupiny, skladateľ a basgitarista Jan Lstibůrek. Ten sa postaral aj o aranžmány prvého spoločného koncertu s Janáčkovou filharmóniou Ostrava.



„Absolútna voľnosť, ktorú som od Tomáša dostal pre tvorbu symfonických aranžmánov, je skvelá a zároveň zaväzujúca. Snažili sme sa na skladby pozrieť novou optikou. Nielen pripísať ďalšie nástroje, ale väčšinu piesní vystavať nanovo tak, akoby vznikali priamo pre stretnutie Cílovej skupiny s Janáčkovou filharmóniou,“ uviedol.



Ostravských filharmonikov počas nahrávania albumu dirigoval Jan Kučera, o hudobnú réžiu sa postaral Petr Gablas a majstrom zvuku bol Jiří Topol Novotný. Vizuál a grafiku turné Klusymfonie spracovali Šimon Kuba a Dana Ledl (Myokard). Janáčkova filharmónia Ostrava má na svojom hudobnom konte aj ďalšie úspešné prierezové projekty so speváčkami, spevákmi a skupinami z rôznych žánrov. Koncertovala s interpretmi ako Jaromír Nohavica, Dan Bárta, Iva Bittová, Čechomor, Vojtěch Dyk a B-Side Band či Ewa Farna.



Tomáš Klus sa tento rok na Slovensko po jarnom turné k albumu SpOlu vráti ešte raz. Koncert bude výnimočným a neopakovateľným zážitkom, pričom jeho fanúšikovia ho v tejto pozícii uvidia na Slovensku vôbec po prvýkrát.