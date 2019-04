Toto sú najpočúvanejšie rádiá na Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Ferenčík

Vyplýva to z prieskumu Radioprojekt, ktorý realizovala spoločnosť Median SK od 7. januára do 31. marca 2019. Na prieskume sa zúčastnilo 3252 respondentov od 14 do 79 rokov.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku je naďalej Rádio Expres, nasledované Rádiom Slovensko a Fun rádiom. Vyplýva to z prieskumu Radioprojekt, ktorý realizovala spoločnosť Median SK od 7. januára do 31. marca 2019. Na prieskume sa zúčastnilo 3252 respondentov od 14 do 79 rokov.



Rádio Expres počúva 33,5 percenta, Rádio Slovensko 26,9 percenta a Fun rádio 23,4 percenta poslucháčov. Nasleduje Rádio Europa 2 s počúvanosťou 17,2 percenta a Rádio Vlna, ktoré počúva 15,3 percenta poslucháčov. Rádio Jemné si naladilo 15,1 percenta a Rádio Regina si vybralo 11,5 percenta poslucháčov.



Rozhlasová sieť Radio Services dosiahla v sledovanom období počúvanosť 40,8 percenta, Slovenský rozhlas (RTVS) so svojimi šiestimi okruhmi 38,9 percenta a stanice siete RegioMedia si naladilo 9,4 percenta poslucháčov.



Najväčší podiel na trhu má Rádio Expres (21,8 percenta) pred Rádiom Slovensko (20,3 percenta) a Fun rádiom (11,9 percenta). Štvrtý najväčší trhový podiel získalo Rádio Vlna s 8 percentami, nasledujú Rádio Europa 2 so 7,3 percenta. Rádio Regina dosiahlo 7,4 percenta a Rádio Jemné 7 percent. Ostatné rozhlasové stanice majú 16,8-percentný podiel na rozhlasovom trhu.



Celková počúvanosť slovenských rádií v parametri "počúval posledný týždeň" je 86,4 percenta. Každý deň počúva rádio viac ako 2,5 milióna ľudí. V priemere každý občan SR počúva denne rádio o niečo menej ako hodinu a 50 minút. Každý poslucháč počúva rádio v priemere viac ako tri hodiny. TASR o tom informovala Linda Kleinertová zo spoločnosti Median SK.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.