Art in park v Trenčianskych Tepliciach ponúkne 20 filmov

Trenčianske Teplice 8. júna (TASR) – Film, hudbu, divadlo a výtvarné umenie spojí na jednom mieste od 21. do 23. júna v poradí štvrtý ročník festivalu Art in park v Kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach. Súčasťou festivalu bude talianska kinematografia, ktorú organizátori predstavia v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom.



Ako informovala produkčná manažérka festivalu Zuzana Danechová, na festivale ponúknu v spolupráci s ArtKinom Metro 20 snímok v piatich filmových sekciách. „Nosnou témou bude Československá tvorba venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie,“ uviedla Danechová s tým, že návštevníkov čakajú ocenené snímky Jan Palach, Toman, Ostrým nožom alebo Teroristka.



V spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom festival prinesie talianske drámy prelínajúce sa s humorom ako Úplní cudzinci alebo Šťastný Lazzaro. Divákov čakajú tiež oscarové filmy Zelená kniha alebo Bohemian Rhapsody a tento rok opäť prinesie pásmo najlepších krátkych animovaných oscarových snímok.



V rámci Art Selection sa návštevníci môžu tešiť na hudobný film Leto alebo príbeh módneho návrhára Alexandra McQueena. Zaujímavým konceptom budú edukatívne dokumenty pripravované v spolupráci s environmentálnymi združeniami ako Woman at War alebo Putovanie so sobíkom. Snímky doplní premietanie pre najmenších a výber najlepších študentských filmov festivalu Áčko.