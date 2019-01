Trhlina má za sebou najúspešnejší premiérový víkend slovenského filmu

Príbeh filmovej adaptácie úspešnej knižnej predlohy Jozefa Kariku sleduje skupinu odvážlivcov, ktorá sa vyberie na výpravu do tajomných lesov pohoria Tribeč.

Bratislava 28. januára (TASR) - Filmová novinka režiséra Petra Bebjaka, mysteriózny thriller Trhlina, si na svoje konto hneď po prvom víkende v kinách pripisuje historický úspech. "S návštevnosťou 83.266 divákov a tržbami 494.386 eur sa jej premiérový víkend stal najúspešnejším víkendom slovenského filmu v domácich kinách. V celkovom rebríčku otváracích víkendov v slovenských kinách patrí jej tržbám 5. miesto," TASR informoval Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film s tým, že Trhlina sa zaradila tesne za také hity, akými sú Mimoni, Päťdesiat odtieňov sivej, Päťdesiat odtieňov slobody a Avengers: Nekonečná vojna.



Radosť z úspechu vyjadril režisér slovenského mysteriózneho thrilleru, ktorý je v kinodistribúcii od štvrtka 24. januára. "Pre filmára je dôležité, aby sa jeho film dostal k divákom a ak ich navyše zaujme, majú o čom premýšľať a čo odporúčať, môžeme byť len spokojní," uviedol Bebjak a dodal, že je to pre celý tím veľkou motiváciou do ďalšej práce. Trhlina pritom na vrchole rebríčka nahradila jeho vlastný film Čiara, ktorý v auguste 2017 prilákal do kín počas prvého distribučného víkendu 69.242 divákov (s tržbami 375.959 eur), celkovo ho v kinách videlo viac ako 330.000 ľudí.



Príbeh filmovej adaptácie úspešnej knižnej predlohy Jozefa Kariku sleduje skupinu odvážlivcov, ktorá sa vyberie na výpravu do tajomných lesov pohoria Tribeč. Práve tam podľa viacerých zmienok desaťročia miznú ľudia. Mladík Igor (Matej Marušin) spolu s priateľkou Miou (Mária Bartalos), konšpirátorom Andrejom (Dávid Hartl) a tvrdým skeptikom Dávidom (Tomáš Maštalír) prenikajú čoraz hlbšie a odhaľujú skutočnosti, ktoré sú desivejšie než akákoľvek fantázia.