Trnavské Divadlo Jána Palárika uvedie minifestival drám Václava Havla

Trnava 13. marca (TASR) – Minifestival inscenácií troch hier predstaviteľa Nežnej revolúcie, dramatika a politika Václava Havla prinesie trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) k blížiacemu sa 30. výročiu Novembra 1989. V rámci podujatia Havel na tretiu si diváci budú môcť pozrieť od 19. do 22. marca Audienciu, Motýľa na anténe a Žobrácku operu.



"Oslovili sme tri slovenské divadlá, ktoré aktuálne hrajú absurdné drámy Václava Havla," uviedla pre TASR hovorkyňa DJP Lucia Turňová. Audienciu prináša do Trnavy Divadlo Jonáša Záborského z Prešova, ktoré ju uvádza od roku 2017. Havel ju napísal v roku 1975, odohráva sa v pivovare. V preklade Milana Lasicu ju naštudoval Marek Zákostelecký s dvojicou hercov Igor Kasala (Sládek) a Michal Novodomský (Vaněk). Jednoaktovku poznajú diváci v ponovembrovom naštudovaní s hercami Pavlom Landovským a Josefom Abrhámom, ktoré si mohli pozrieť aj na televíznej obrazovke.



Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici siahlo po Motýľovi na anténe – komédii oscilujúcej na hranici medzi ideálmi a skutočnosťou, konaním a nekonaním, logikou a blázincom. Na Slovensku ju uviedli prvýkrát v októbri 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. So súborom ju pohostinsky naštudovala režisérka Soňa Ferancová, účinkujú Marianna Mackurová, Dodo Šamaj, Filip Štrba a Anna Zemaníková.



Poslednou z inscenácií Havlových hier v Trnave bude Žobrácka opera Slovenského komorného divadla Martin. Ide o adaptáciu slávneho príbehu o Mackiem, vládcovi londýnskeho podsvetia a lámačovi ženských sŕdc. Komédia, v ktorej má morálka dvojité dno, je štúdiou mechanizmov moci a herecké príležitosti v nej dostal takmer celý súbor divadla. Do hlavnej úlohy obsadil režisér Lukáš Brutovský Mareka Geišberga, ako William Peachum sa predstaví Ján Kožuch. Divadlo má hru v repertoári od novembra 2018.