Trnavské divadlo vyhlásilo prvý ročník diváckej ankety PorTTál

Trnava 3. apríla (TASR) - Trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) vyhlásilo 1. ročník diváckej ceny PorTTál. Návštevníci majú do 31. mája takto možnosť zhodnotiť prácu tvorcov, ktorí pripravili inscenácie predchádzajúcej sezóny 2016/2017. Hlasovať sa bude v kategóriách Najlepšia inscenácia, Najlepší mužský herecký výkon, Najlepší ženský herecký výkon a Tvorivý počin sezóny. Vyhlásenie výsledkov bude v závere divadelnej sezóny v júni.



Okrem týchto ocenení študenti vysokých a stredných škôl vyberú najlepšiu inscenáciu a odovzdajú študentskú cenu. Do nominácie sú zaradené tituly Sluha dvoch pánov (réžia Juraj Bielik), Timon Aténsky (Viktor Kollár), Ťapákovci (Matúš Bachynec), Letné osy, ktoré nás štípu ešte aj v novembri (Michael Vyskočáni), Plastický obraz (Juraj Bielik) a Veľký Gatsby (Viktor Kollár).



Hlasovanie bude prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré diváci nájdu vo foyeri divadla. Vyplnené môžu vhodiť do urny alebo ich poslať poštou na adresu divadla. Každý, kto sa zúčastní hlasovania, bude zaradený do žrebovania o ceny, ktoré venuje divadlo. Vyhlásenie výsledkov ankety a oceňovanie sa uskutoční v júni.



V kategórii Najlepší mužský herecký výkon sú nominovaní: Peter Trník za postavu Truffaldina v inscenácii Sluha dvoch pánov, Tibor Vokoun za Timona Aténskeho v rovnomennej inscenácii, Martin Križan za Donalda v Letných osách, dve nominácie má Tomáš Vravník – za Paľa v Ťapákovcoch a za Michaela v Plastickom obraze, rovnako Michal Jánoš za Haulupu v Plastickom obraze a Nicka Carrawaya vo Veľkom Gatsbym. Nomináciu má aj Marek Majeský za Jaya Gatsbyho vo Veľkom Gatsbym.



V kategórii Najlepší ženský herecký výkon má najviac, až tri nominácie Petra Blesáková - za postavu Beatrice v Sluhovi dvoch pánov, za Ulrike v Plastickom obraze a za postavu Jordan Bakerovej vo Veľkom Gatsbym, ďalej sú nominované Kristína Tóthová za Iľu v Ťapákovcoch a za Jessicu v Plastickom obraze, Ingrida Baginová za Zuzu v Ťapákovcoch, Katarína Šafaříková sa stvárnenie Sáry v Letných osách a Silvia Holečková za Daisy Buchananovú vo Veľkom Gatsbym. Informovala Lucia Turňová z DJP.