VIDEO:Ubolený Krajčo sa ospravedlňuje fanúšikom, Kryštof ruší koncerty

Bratislava 23. júna (TASR) - Česká kapela Kryštof, ktorá sa teší popularite i na Slovensku, prežíva krušné chvíle. Kvôli vážnej zdravotnej komplikácii speváka rušia najbližšie vystúpenia. Richard Krajčo sa fanúšikom ospravedlnil prostredníctvom sociálnych sietí.



Už v dnešný deň mala byť česká skupina Kryštof súčasťou multižánrového festivalu Nestville Open Fest. Počas obeda sa však líder kapely prostredníctvom sociálnych sietí ospravedlnil a návštevníkom festivalu oznámil, že v Hniezdnom nevystúpi.



„Dámy a páni, bratia a sestry v Hniezdnom... Je mi veľmi ľúto, že k vám dnes nemôžeme doraziť. Včera poobede polovica môjho tela vďaka pricviknutým nervom prestala fungovať a dnes vďaka fyzioterapeutom sa síce môžem na nohy postaviť, ale to je tak všetko, čo zmôžem. Mrzí ma to, pretože sa na každé hranie u vás tešíme. Ale ani v sede by to dnes nebolo možné a koncert by nemal to, čo mať má. Verím, že vám to vynahradíme. Nehnevajte sa, tentokrát to zdravie nedovolilo. Užite si skvelú Katarínu Knechtovú, ktorej i týmto ďakujeme za pomoc. Majte sa pekne a ja mierim opäť do rúk odborníkov a potom pod vyhrievanú dečku do postele," odkázal návštevníkom Nestville Open Festu ubolený Richard Krajčo.



Zároveň oznámil, že organizátori pohotovo zareagovali a publiku v Hniezdnom ponúknu vystúpenie Katky Knechtovej, ktorá okrem speváckych výkonov a úspešnými rádiovými hitmi upútala i porotcovaním v aktuálnej Česko-Slovenskej Superstar.



„Veľmi nás mrzí, že Kryštof k nám nedorazí. Richardovi prajeme veľa síl a skoré uzdravenie. Stávajú sa žiaľ i takéto situácie. Nejedná sa však len o vystúpenie jedného interpreta, ale o dvojdňový festival, ktorý je plný známych tvárí. A návštevníci k nám prichádzajú práve kvôli rôznorodému programu. Zmena v line-upe dobrú atmosféru určite neohrozí. Chceli sme však predísť skracovaniu programu, preto nás veľmi teší, že sa nám podarilo dohodnúť vystúpenie Katky Knechtovej," vysvetlil spoluorganizátor festivalu Matúš Jaško z Randal Agency.



