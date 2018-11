Úloha roztopašného mladíka spôsobila, že sa do divadla zamiloval

Foto: Matúš Čák Trenčiansky/NK FACTORY

Muzikál Matúš Čák Trenčiansky si na premiére vyslúžil 15-minútové standing ovations Foto: Matúš Čák Trenčiansky/NK FACTORY

Bratislava 8. novembra (OTS) - Martin Harich, Jiří Zonyga, Peter Kočiš, Petra Maxinová a Lenka Rakárová. To sú speváci a herci, ktorí hviezdia v muzikáli Matúš Čák Trenčiansky. V Divadle Wüstenrot sa legendárny oligarcha zo 14. storočia najbližšie predstaví 16. a 17. novembra. Uhorsku v tom čase vládol mladý kráľ, ktorého s chuťou hrá spevák Martin Harich. Úloha tohto roztopašného mladíka spôsobila, že sa do divadla zamiloval.Matúš Čák Trenčiansky bol krutým bojovníkom, ale aj vypočítavým diplomatom. Jeho život bol dramatický, plný úspechov a zrád. Na vrchole moci vlastnil štrnásť žúp a päťdesiat hradov na území Slovenska. Bol teda nesmierne bohatý, bohatší ako králi a aj si toho bol vedomý. Odnímal majetky svojim nepriateľom, nepohodlným šľachticom. Bol mocnejší ako kráľ. Mladý hudobník a spevák Martin Harich s veľkou chuťou hrá kráľa Karola Roberta, ktorý je čerstvo na tróne a ešte nevie, ako to chodí.“ teší sa z postavyMartin cestuje po svete a momentálne je v USA na malom turné so svojim bubeníkom. Spolu si zahrali v New Yorku, Philadelphii či v Bostone. Ďalšie vynikajúce spevácke výkony v Istropolise podávajú Jiří Zonyga, Peter Kočiš, Petra Maxinová a Lenka Rakárová. Autor hudby Ľubo Horňák skomponoval rockovejšie pesničky a siahol aj po veľkom hite, ktorý napísal pre skupinu Elán s názvom Tisíc a jeden krát.“ hovorí o zaujímavej zápletke muzikálu autor hudby a člen skupiny ElánMuzikálovú speváčku Petru Maxinovú diváci poznajú viac v Prahe ako doma. Petra je v Matúšovi Čákovi v pozícii dramaturgičky a zároveň naštudovala hlavnú ženskú postavu. Okrem toho ešte musí stíhať štátnice z divadelnej dramaturgie a réžie. Rada sa chodí ako budúca režisérka inšpirovať do zahraničia. Napríklad v Londýne už videla muzikál Mamma Mia a Aladin, ktoré ju nesmierne očarili, lebo pesničky skupiny ABBA má aj sama v repertoári.,“ hovorío nesmierne náročnej hlavnej ženskej postave muzikálu.O Matúšovi z rodu Čákovcov sa v škole učíme ako o „Pánovi Váhu a Tatier“. Bol maďarského pôvodu, ale hovoril aj po slovensky. Kráľ Karol Robert ho nakoniec v slávnej bitke pri Rozhanovciach porazil. Vtedajšie Slovensko bolo zaujímavé, pretože sme mali medené bane. Strategická surovina vždy prináša zisky a o tie sa oplatí viesť vojny. Muzikál o kúsku slovenskej histórie, o dramatickom osude a romantickej láske sa hrá najbližšie 16. a 17. novembra 2018 v Bratislave v divadle Wüstenrot v Dome odborov Istropolis. Vstupenky si môžete kúpiť na www.ticketportal.sk v Bratislave.