Umelec Peter Rónai vystavuje v Bratislave vtipnú fotografickú tvorbu

Podľa kurátora výstavy Jozefa Ondzika je Rónai veľmi slobodný umelec aj v práci s fotografiou.

Bratislava 4. novembra (TASR) – Výstava No Art Today v bratislavskej Open Gallery prezentuje prierez fotografickej tvorby multimediálneho výtvarníka Petra Rónaia. Je v rámci festivalu Mesiac fotografie a potrvá do 29. novembra.



Podľa kurátora výstavy Jozefa Ondzika je Rónai veľmi slobodný umelec aj v práci s fotografiou. Používa ju ako záznam, dokumentáciu i ako dielo, skúma jej hranice a podstatu. Narába s ňou voľne, neviaže sa na nič a ničím nie je viazaný. Napriek absolútnej slobode a roztrieštenosti prístupov, spôsobov a metód je konzistentný. Niektorým témam sa venuje opakovane, dlhodobo a priam obsesívne.



Potvrdzujú to série Hľadač motívu, Antivideo, Z ciest, Nová vlna, Teória vs prax či obrazy vytvorené s Júliusom Kollerom (Exposition-exhibition, Nová vážnosť a iné). Mnohopočetný portrétny fotografický pás autoReverse, veľký obraz Rónaiogram, fotografický hlavolam Cogito ergo kunst, priestorový obraz Selfmutations, veľkoplošná farebná fotografia 1 + 1 = 3 pocta Hansonovi aj diela AntiMalevič, Sokializmus s ľudskou tvárou a ďalšie sú vtipné i na zamyslenie.



"Rónai patrí k najvýznamnejším súčasným slovenským výtvarníkom. Ako multižánrový umelec je veľký chameleón, ktorý mení štýly a médiá. Využíva fotografiu, zasahuje do nej, inscenuje ju, pracuje s nájdenou fotografiou, nechá sa fotografovať, sám fotografuje, interpretuje svoje aj cudzie diela. Je veľmi vtipný autor, ktorého práce sa oplatí pozornejšie si pozrieť. Niekedy treba vedieť zasadiť ich do dobového a spoločenského kontextu. Je tam množstvo narážok na diela iných autorov, na umelecké slohy i spoločenské situácie. Výstava je jedno veľké dobrodružstvo a jedna z vynikajúcich Mesiaca fotografie," povedal pre TASR Ondzik.



Budapeštiansky rodák Peter Rónai (1953) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Akadémii výtvarných umení v Budapešti, kde postgraduálne štúdium skončil v roku 1977. Pedagogicky pôsobí na niekoľkých vysokých školách. Rozsah jeho avantgardnej a nekonvenčnej tvorby je neobmedzený od rôznych foriem maľby a kresby cez fotografiu, fotomontáž, koláž, video, vizuálnu poéziu, záznamy korešpondencie, počítačovú grafiku, sieťotlač, závesné a priestorové objekty, inštalácie až po presahy rôznych podôb vizuálneho umenia. Je zastúpený v renomovaných zbierkach na Slovensku i v zahraničí.