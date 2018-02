Umelecký súbor Lúčnica oslavuje 70. výročie svojho vzniku

Bratislava 11. februára (TASR) – Umelecký súbor Lúčnica oslavuje 70. narodeniny. K tomuto jubileu uviedol súbor program Štefan Nosáľ 90, ktorý počas troch uplynulých dní predviedol na štyroch vypredaných predstaveniach v bratislavskej Inchebe.Program približuje prostredníctvom tancov, filmových ukážok a priamych spomienok hostí dielo profesora Nosáľa od začiatkov až po súčasnosť. Zároveň pripomenul aj jeho pôsobenie v ďalších oblastiach umeleckej sféry, ktoré bolo rovnako významné a úspešné. Choreografie sú dielom profesora Nosáľa, režisérom je Mikuláš Sivý, námet, scenár a dramaturgia je dielom štvorice Stanislav Dúžek, Mikuláš Sivý, Július Jackuliak a Marián Turner, dirigentom je Martin Leginus, koncertným majstrom Martin Sleziak.Prvá časť nazvaná z Hriňovej do mesta začínala Zbojníckym tancom, prvou choreografiou Štefana Nosáľa pre Lúčnicu z roku 1950, nasledovali Detvianska veselica (choreografia z roku 1952), Radvanský jarmok (1955), Olaská (1995), Širákový (1970), Horehronci (1983).Druhá časť začala hitom Na skle maľované z roku 1974, Vitaj jar (1975), Z Rodnej zeme a kraja. Záver programu bol akýmsi Best Of v podobe častí z tancov Šarišská polka (1972), Palicový (1972), Pozdišovskí hrnčiari (1978), Pri ľane (1968), Šarišskí parobci (1983) či Kresaný (1971). Standing ovation bolo zaslúženou odmenou pre všetkých účinkujúcich. Tlieskali a fandili im aj rodinní príslušníci a bývalí Lúčničiari, ktorí sa v hľadisku zišli. Potlesk umelcov aj hľadiska pri záverečnej klaňačke patril aj profesorovi Nosáľovi, ktorého dramaturgia pripomenula v záverečnej dokrútke.Lúčnica oslávi 70. výročie vzniku.povedal pre TASR generálny riaditeľ Marián Turner a dodal:uviedol pre TASR choreograf a režisér Ján Ďurovčík.uviedla na margo výkonov jednotlivých zložiek súboru tanečná pedagogička Dagmar Hubová.Podľa slov Mariána Turnera od mája vycestujú za domácimi divákmi a uvedú sériu predstavení po celom Slovensku. V rámci 100. výročia vzniku Československa sa predstavia aj v susednej Českej republike, na jeseň ich čakajú zahraničné vystúpenia v Španielsku a Číne.