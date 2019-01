Umelecký vlak Tram spájajúci Bratislavu a Viedeň čaká posledná jazda

Tram sa stal pravdepodobne najväčším kultúrnym podujatím zrealizovaným medzi Viedňou a Bratislavou.

Bratislava 16. januára (TASR) – Umelecký vlak Tram, ktorý spájal hlavné mestá Slovenska a Rakúska, čaká v stredu posledná jazda. Organizátori projektu cestujúcim divákom predstavili spolu 91 medzinárodných umelcov. TASR o tom informoval kurátor projektu Juraj Čarný.



Tram sa stal pravdepodobne najväčším kultúrnym podujatím zrealizovaným medzi Viedňou a Bratislavou. "Umelecký vlak od februára 2018 denne spájal umelecké scény Rakúska a Slovenska. V spolupráci s 26 partnerskými organizáciami sme pre cestujúcich divákov pripravili štyri výstavy, 39 predstavení a predstavili spolu 91 medzinárodných umelcov. Vlak najazdil viac ako 175.000 kilometrov a výstavy videlo viac ako 500.000 divákov," priblížil.



Názov projektu Tram odkazuje k viedenskej električke, ktorá od roku 1914 spájala Viedeň a Bratislavu. Viedenčania cestovali na kávu a do opery do Bratislavy, Bratislavčania do Viedne. Poslaním projektu bolo podľa Čarného podporiť kultúrnu mobilitu, ale aj poskytnúť cestujúcim netradičný umelecký zážitok obohacujúci cestu o prekvapivé stretnutia so súčasným umením.



Pre projekt pripravila sociálna architektka Kateřina Šedá špeciálne podujatie Štyria králi T+R+A+M. Nadviazala na svoj formát - TRAM Buskers Music Festival z roku 2018. Vo vlaku predstaví dve hudobné skupiny - Pajtáš a Urband, ktoré budú prezlečené za štyroch kráľov a cestujúcim budú počas koncertov rozdávať pohostenie.



"Cestujúci budú zároveň vyzvaní napísať svoje novoročné prianie na okná vlaku. Stano Masár bude rozdávať v rámci performance Fogotten News historické noviny z doby komunizmu, Otis Laubert predstaví svoj Lehátkový vozeň," dodal Čarný.



Posledná jazda umeleckého vlaku Tram sa začne v stredu o 15.38 h z bratislavskej hlavnej stanice. Vstup je voľný.