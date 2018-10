Upútavku RTVS na reláciu Najväčší Slovák preverí prokurátor i polícia

Tvorcovia relácie sa napokon rozhodli Tisa z relácie vylúčiť.

Bratislava 31. októbra (TASR) - Upútavku RTVS na reláciu Najväčší Slovák, ktorá obsahovala aj podobizeň prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa, preverí prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) spolu s políciou. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová. Tvorcovia relácie sa napokon rozhodli Tisa z relácie vylúčiť.



"Prokurátor ÚŠP vydal pokyn na preverenie tejto veci Národnou protiteroristickou jednotkou NAKA Prezídia Policajného zboru," uviedla hovorkyňa. Podľa prokurátora má polícia preveriť, či nedošlo k spáchaniu trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, alebo prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.



Upútavka RTVS vyvolala mnohé kritické reakcie. Rozhorčenie nad ňou vyjadrilo aj stredisko holokaustu a židovská organizácia.



Tvorcovia celonárodnej ankety Najväčší Slovák, ktorú na televízne obrazovky prinesie RTVS, sa napokon rozhodli vylúčiť zo súťaže Jozefa Tisa. V stredu to na tlačovej konferencii oznámil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. "Nebude možne zahrnúť do hlasovania osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti či vlastizradu a nebola rehabilitovaná," povedal.



Slováci a Slovenky budú môcť od štvrtka 1. novembra hlasovať v celonárodnej ankete Najväčší Slovák, ťažiskovom projekte RTVS, ktorý vyvrcholí 1. mája budúceho roka. Anketa by mala počas nasledujúceho polroka vyvolať v širokej verejnosti diskusiu o našej histórii a jej veľkých osobnostiach, ich pozitívnych, ale aj negatívnych stránkach. Projekt Najväčší Slovák je licencovaným formátom BBC upraveným na slovenské špecifiká. Vo Veľkej Británii bol program The Greatest Britons vášnivo diskutovaným a populárnym seriálom. Spustili ho začiatkom roka 2002 a jeho víťazom sa stal Winston Churchill. Formát úspešne realizovali v 24 krajinách. Najväčšieho Čecha vyberali aj u našich západných susedov, kde sa víťazom stal Karol IV.