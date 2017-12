Do Rokenrolovej siene slávy uvedú v roku 2018 aj skupinu Bon Jovi

Vybrali ich z celkovo 19 nominovaných kandidátov, medzi ktorými bola aj favorizovaná britská skupina Radiohead.

New York 27. decembra (TASR) - Amerických rockerov z kapely Bon Jovi uvedú budúci rok do Rokenrolovej siene slávy. Informovala o tom agentúra AP.



Okrem nich sa tejto pocty dostane aj skupinám The Cars, Dire Straits, Moody Blues a posmrtne aj speváčkam Nine Simone a Sister Rosette Tharpeovej.



Vybrali ich z celkovo 19 nominovaných kandidátov, medzi ktorými bola aj favorizovaná britská skupina Radiohead. Tá si však musí na túto poctu ešte počkať.







Do hlasovania sa mohli zapojiť aj fanúšikovia, pričom ich podpora sa zohľadňovala podobne ako hlasy viac ako 900 hudobných znalcov.



Slávnostné uvedenie nových členov do Rokenrolovej siene slávy sa uskutoční v Clevelande 14. apríla budúceho roka.



Naposledy tento rok v apríli pribudli medzi členov Siene slávy americká folková speváčka Joan Baezová, predčasne zosnulý raper Tupac Shakur, ako aj skupiny Electric Light Orchestra, Journey, Pearl Jam a Yes.