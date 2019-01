TOTO sú nominácie na filmové ceny Oscar za rok 2018

NOMINÁCIE

Najlepší film:



BlacKkKlansman

Čierny panter

Bohemian Rhapsody

Favoritka

Zelená kniha

Roma

Zrodila sa hviezda

Vice



Réžia:



Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Studená vojna)

Yorgos Lanthimos (Favoritka)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)



Herec v hlavnej úlohe:



Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (Zrodila sa hviezda)

Willem Dafoe (Pri bráne večnosti)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Zelená kniha).



Herečka v hlavnej úlohe:



Yalitza Apariciová (Roma)

Glenn Closeová (Manželka)

Olivia Colmanová (Favoritka)

Lady Gaga (Zrodila sa hviezda)

Melissa McCarthyová (Can You Ever Forgive Me?)



Zahraničný film:



Capernaum (Libanon)

Studená vojna (Poľsko)

Never Look Away (Nemecko)

Roma (Mexiko)

Zlodeji (Japonsko)



Herec vo vedľajšej úlohe:



Mahershala Ali (Zelená kniha)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott (Zrodila sa hviezda)

Richard Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)



Herečka vo vedľajšej úlohe:



Amy Adamsová (Vice)

Marina de Tavirová (Roma)

Regina Kingová (If Beale Street Could Talk)

Emma Stoneová (Favoritka)

Rachel Weiszová (Favoritka)



Pôvodná hudba:



Ludwig Göransson (Čierny panter)

Terence Blanchard (BlacKkKlansman)

Nicholas Britell (If Beale Street Could Talk)

Alexandre Desplat (Psí ostrov)

Marc Shaiman (Návrat Mary Poppinsovej)

Los Angeles 22. januára (TASR) - Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) oznámila v utorok nominácie na filmové ceny Oscar, ktoré sa po 91. raz budú udeľovať 24. februára v Los Angeles. Akadémia to zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke Oscars.org.Najviac - desať - nominácií získala historická komediálna dráma Favoritka a čiernobiela dráma Roma. Ďalšími viacnásobne nominovanými snímkami sú Zrodila sa hviezda a Vice, z ktorých každá zabojuje o osem zlatých sošiek. Sedem nominácií má akčný film Čierny panter; ide zároveň o prvý film žánru superhero nominovaný v kategórii najlepší film.Šesť nominácií má kriminálna dráma BlacKkKlansman, po päť nominácií majú životopisný film Bohemian Rhapsody a komediálna dráma Zelená kniha, po štyri nominácie majú biografický film Prvý človek a hudobný fantasy film Návrat Mary Poppinsovej.