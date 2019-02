Zomrel kráľ hollywoodskych muzikálov Stanley Donen

Donen bol jednou z posledných osobností takzvanej zlatej éry Hollywoodu. V 40. a 50. rokoch nakrútil filmy s hviezdami ako Fred Astaire, Gene Kelly alebo Frank Sinatra.

Los Angeles 24. februára (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel už vo štvrtok v New Yorku na infarkt americký režisér a choreograf Stanley Donen, ktorý sa preslávil najmä muzikálmi Spievanie v daždi (1952) a Usmievavá tvár (1957). Denníku New York Times to v sobotu oznámil jeho syn Mark.



Donen bol jednou z posledných osobností takzvanej zlatej éry Hollywoodu. V 40. a 50. rokoch nakrútil filmy s hviezdami ako Fred Astaire, Gene Kelly, Cary Grant, Audrey Hepburnová, Richard Burton, Gregory Peck, Elizabeth Taylorová alebo Frank Sinatra.



Stanley Donen sa narodil 13. apríla 1924 v Columbii, hlavnom meste štátu Južná Karolína. Už ako tínedžer chodil na hodiny tanca, na čo ho inšpiroval muzikál Letíme do Ria s Ginger Rogersovou a Fredom Astairom z roku 1933.



Dostal sa až na Broadway, kde v roku 1941 prvýkrát stál na javisku po boku Gena Kellyho, s ktorým sa rýchlo spriatelil. Spolu režírovali muzikál On the Town, ku ktorému zložil hudbu Leonard Bernstein a v hlavných úlohách sa objavili Kelly a Frank Sinatra. Po ňom nasledoval muzikálový hit Spievanie v daždi s Kellym a Debbie Reynoldsovou.



Ďalšie úspechy zaznamenal Donen s muzikálom Usmievavá tvár s Audrey Hepburnovou a Fredom Astairom, ako aj komédiou Indiscreet (1958), v ktorej do hlavných úloh obsadil Ingrid Bergmanovú a Caryho Granta. Táto dvojica účinkovala aj v kriminálnej komédii Šaráda (1963). V dráme Arabeska (1966) zahviezdili Sophia Lorenová a Gregory Peck.



Po roku 1970 a konci klasickej éry hollywoodskych štúdií prešiel Donen postupne k divadelnej réžii. Donen nebol nikdy nominovaný na Oscara. Túto cenu americkej filmovej akadémie dostal až v roku 1998 za celoživotné dielo. Za svoju tvorbu bol ocenený aj v roku 2004 Zlatým levom na filmovom festivale v Benátkach. Donen bol päťkrát ženatý a mal tri deti.