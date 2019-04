Úspešná spisovateľka Táňa Keleová-Vasilková má 55 rokov

Autorka je niekoľkonásobnou držiteľkou ocenení Zlatá a Platinová kniha.

Chomutov/Bratislava 7. apríla (TASR) – Slovenská spisovateľka Táňa Keleová-Vasilková patrí medzi najúspešnejšie a čitateľsky najobľúbenejšie ženské autorky. Na konte má viac než tri desiatky prozaických titulov. Čitateľky obdivujú na jej románoch najmä fakt, že sú inšpirované súčasnosťou, ľahko sa čítajú a mnohé v jej príbehoch môžu nájsť sami seba. Autorka je niekoľkonásobnou držiteľkou ocenení Zlatá a Platinová kniha. V pondelok 7. apríla bude mať Táňa Keleová Vasilková 55 rokov.



Táňa Keleová-Vasilková sa narodila 7. apríla 1964 v Chomutove v Českej republike. Pochádza z rodiny slovenského cestovateľa, horolezca a publicistu Františka Keleho (1936-2014). Mala štyri roky, keď sa s rodičmi presťahovala do Bratislavy.



Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, pracovala v redakcii časopisu Osvetová práca. Od polovice 90. rokov 20. storočia sa venuje spisovateľskej práci profesionálne. V roku 1997 vyšiel jej debutový román Cena za voľnosť, rok nato druhý Manželky, v roku 1999 tretí s názvom Túžby.



Ďalšími titulmi sú napríklad Mama pre Veroniku, Čriepky, Okienko do snov, Slzy a smiech, Čaro všednosti, Pozlátka, Siete z pavučín, Tichá bolesť, Cukor a soľ, Kvety pre Lauru alebo Modrý dom, Rozbité šťastie, Ranč u starého otca, Julinkina pekáreň.



Ako prvá slovenská autorka dosiahla Táňa Keleová-Vasilková na sklonku roku 2012 milión predaných výtlačkov svojich kníh a stále patrí k najžiadanejším spisovateľkám. Vyšlo jej doteraz 25 románov a za všetky dostala Zlaté resp. Platinové knihy. Je tiež držiteľkou ďalších ocenení: Panta Rhei Awards - 1. miesto v kategórii Slovenská autorka roka 2009, 2011 a 2012. Jej kniha Tá druhá sa stala slovenskou knihou roka 2012.



Vo februári 2014 si úspešná spisovateľka prevzala ocenenie Platinovú knihu za román Liek na smútok za viac ako 25.000 predaných výtlačkov.



V posledných rokoch jej vyšli romány Vône života, Si ako slnko, Priateľky, Mama, Tri sestry.



O svojich dielach v jednom z rozhovorov povedala: "Všetky moje knihy spája spoločná myšlienka: ak nič neurobíš, nič sa nestane. Ak si so svojím životom nespokojný, ak si nešťastný a len čakáš, kedy sa to konečne zmení, môžeš čakať večnosť... a nič sa neudeje. No ak niečo podnikneš, zabojuješ, určite ti to prinesie ovocie."



Popri písaní sa stihla venovať spoločne s manželom výchove troch detí, a tiež záhradke a pestovaniu kvetín. "Prestavali sme chalupu, navrhli sme s manželom jej konečnú podobu, pestujem kvety, mám 148 druhov kvetín, rada zaváram džemy, lebo to krásne vonia, a okrem toho mám rada sladkosti, maľujem obrázky, rada fotografujem – mám veľmi veľa záujmov a všetko, čo robím, robím s entuziazmom," zdôverila sa autorka Táňa Keleová-Vasilková v interview pre Knižnú revue.