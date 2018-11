Uzávierku súťaže mladých filmárov predĺžili do 7. novembra

Súťaž mladých filmárov poskytuje všetkým Európanom vo veku 15 až 35 rokov príležitosť napísať a zrežírovať krátky film o tom, aký vplyv má Európska únia na život bežných ľudí.

Bratislava 2. novembra (TASR) - Európska komisia predĺžila termín registrácie pre súťaž mladých filmárov, ktorú organizuje v rámci svojej kampane #EUandME. "Svoje prihlášky tak záujemcovia môžu posielať až do 7. novembra 2018," informovala TASR za vyhlasovateľa Vladimíra Bunčáková.



Súťaž mladých filmárov poskytuje všetkým Európanom vo veku 15 až 35 rokov príležitosť napísať a zrežírovať krátky film o tom, aký vplyv má Európska únia na život bežných ľudí. Súťaží sa v piatich hlavných kategóriách, ktoré sú zároveň aj nosnými témami kampane #EUandME: mobilita, zručnosti & podnikanie, digital, práva a udržateľnosť. "Možností, ktoré Európska únia ponúka svojim občanom je veľmi veľa. Môže to byť voľné cestovanie v rámci krajín EÚ, možnosť študovať či pracovať v zahraničí, založenie firmy s finančnou podporou z EÚ, zrušenie roamingových poplatkov, možnosť byť pripojený na internete v ktorejkoľvek krajine EÚ, možnosť vrátiť tovar zakúpený online do 14 dní, kompenzácia za meškanie lietadla, ochrana ľudských práv, ale aj ochrana životného prostredia. Stačí si len vybrať tému, ktorá je súťažiacemu najbližšia," pripomenula.



Prihlasovacie formuláre s návrhmi filmov bude vyhodnocovať porota zložená z piatich uznávaných európskych režisérov. Medzi nimi sú Matthias Hoene (Nemecko), Zaida Bergroth (Fínsko), Yorgos Zois (Grécko), Tamasz Konecki (Poľsko) a Dalibor Matanić (Chorvátsko). Z desiatich nominantov režisérskej poroty následne verejnosť vyberie v online hlasovaní víťazov. Každá kategória bude mať jedného víťaza, ktorý na natočenie svojho filmu získa grant vo výške 7500 eur. Pri natáčaní filmov môžu víťazi využiť aj odbornú pomoc a konzultácie jedného z režisérov v porote.



Súťažiaci sa môžu inšpirovať aj filmami, ktoré už na témy kampane natočili piati európski režiséri, dostupné sú na www.europa.eu/euandme. Detailné informácie o súťaži, jej pravidlách a prihlášku nájdu záujemcovia na https://www.europa.eu/euandme.