V Berlíne sa začal prestížny filmový festival Berlinale

Berlín 8. februára (TASR) - V Berlíne sa začal 69. ročník medzinárodného filmového festivalu Berlinale. Informovala o tom agentúra AFP.



Prestížne kultúrne podujatie otvorila vo štvrtok predsedníčka šesťčlennej poroty, francúzska oscarová herečka Juliette Binocheová. Festival potrvá do 17. februára, slávnostné odovzdávanie cien - Zlatého a Strieborného medveďa - prebehne deň predtým, v sobotu 16. februára.



Filmový festival, ktorý počas 11 dní predstaví 400 filmov, sa hrdí tým, že je najpolitickejším spomedzi renomovaných filmových prehliadok.



Tento rok dosiahol prvenstvo pred festivalmi v Cannes a Benátkach aj v počte ženských režisérok. Až sedem zo 17 filmov v hlavnej súťaži režírovali ženy, čo predstavuje vyše 40 percent. Binocheová pred novinármi ocenila aj rozmanitý výber programu: "Myslím si, že ide o skvelý krok vpred. Pred desiatimi rokmi to bolo celkom inak. Otvorené mysle sú dobrým signálom." Festival prinesie napríklad tému narastajúceho extrémizmu či ekonomického vykorisťovania.



Otváracím filmom bola svetová premiéra snímky The Kindness of Strangers dánskej režisérky Lone Scherfigovej.



Druhý deň festival úspešne pokračoval uvedením drámy Grace a Dieu (Z milosti Božej) uznávaného francúzskeho režiséra Francoisa Ozona, ktorá je založená na skutočných udalostiach sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi. Film sleduje emocionálny vplyv na tri obete, z ktorých sa stanú aktivisti a rozhodnú sa vyjsť so svojou traumou na verejnosť.



Kňaz Bernard Preynat, obvinený zo zneužívania 80 chlapcov, požiadal súd, aby film vo Francúzsku zakázal uviesť pred tým, než sa s ním začne proces.



"Keď sa rozhodnete prelomiť mlčanie, vždy narazíte na odpor," povedal Ozon, ktorý sa preslávil filmami Bazén či 8 žien.



Filmový režisér dúfa, že jeho intímny portrét o boji obetí za spravodlivosť vyvolá väčšie pochopenie komplexného problému, ktorý je len zriedka v centre záujmu mainstreamovej kinematografie.



"Zdá sa, že cirkev mení svoj postoj ku škandálom pedofílie vo svojich radoch," uviedol ďalej Ozon.



Berlinale v sekcii Generation Kplus, ktorá obsahuje filmy pre deti a mládež, uvedie aj animovaný bábkový film Šarkan slovenského režiséra Martina Smatanu.



V júni tohto roku riaditeľa festivalu Dietera Kosslicka na jeho poste po 18 rokoch vystriedajú súčasný riaditeľ filmového festivalu vo švajčiarskom Locarne Carlo Chatrian a riaditeľka informačného a poradenského centra na propagáciu nemeckých filmov German Film Mariette Rissenbeeková.



Na tohtoročnom Berlinale sa so svojou produkciou predstaví po prvý raz aj Netflix so snímkou Elisa and Marcela po tom, ako si spoločnosť odniesla Zlatého leva za film Roma z filmového festivalu v Benátkach.