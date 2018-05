V Bratislave ocenili Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2017

Hlavným usporiadateľom súťaže je Bibiana, spoluusporiadateľmi sú MK, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Bratislava 17. mája (TASR) – Dvorana Ministerstva kultúry (MK) SR bola vo štvrtok popoludní miestom slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2017. Hlavným usporiadateľom súťaže je Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú MK, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.



Ceny MK získali vydavateľstvo Slovart za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Memoria – Miznúce Slovensko autorov Dušana Dušeka a Alana Hyžu; Svetozár Košický za vynikajúce ilustrácie knihy Beatrice Čulmanovej Slovenské povesti o strašidlách; Peter Ďurík za vynikajúcu grafickú úpravu knihy Ľubomíra Longauera a Petra Ďuríka Typografia a vydavateľstvo Ikar za knihu Kamila Peteraja Texty v obrazoch/Obrazy v textoch.



Cenu MŠVVŠ získalo vydavateľstvo LiberaTerra za knihu autorskej dvojice Zuzana Berová, Peter Bero: Matematika - Kamarátka násobilka. Cena Zväzu polygrafie na Slovensku patrí tlačiarni Neografia Martin za mimoriadne polygrafické spracovanie knihy Ľubomíra Longauera a Petra Ďuríka Typografia.



Cenu Bibiany za najkrajšiu detskú knihu získali Lucia a Barbara Krškové za knihu Nie je opica ako opica z vydavateľstva Egreš.



Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu získali Satoko Fukui za prácu Domáce dobrodružstvo, Hedviga Gutierrez za prácu Neboj sa!, Zuzana Skaličanová za prácu Kontradikcie a Romana Klementisová za prácu Ja a ja z vnútra.



Ocenením vo forme diplomu bolo odmenených 20 kníh, medzi nimi v oblasti krásnej literatúry zbierka Milana Rúfusa A čo je krása? aj Príbehy pre potešenie duše Bruna Ferrera, v kategórii Literatúra pre deti a mládež Dinom-dánom Tomáša Janovica, veľká detektívna naháňačka myšiaka Tima a Cyrila Keď ťa chytím, tak ťa zjem z pera Jozefa Kollára, v skupine kníh o výtvarnom umení a obrazových publikácií kniha Erika Šilleho Šťastie je na dosah/Happiness is within reach.



"Na dobrej knihe záleží. Najmä v dnešnej internetovej dobe tabletov a čítačiek je vždy veľmi dobré chytiť si do ruky klasickú knihu, lebo každá má svoju vôňu," uviedla v príhovore ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).



"Tak ako po iné roky bolo množstvo pekných kníh, bol naozaj problém vybrať tie najkrajšie. Myslím si, že porota sa zhostila svojej úlohy dobre a vybrala naozaj to, čo je najlepšie na Slovensku. Myslím si, že v knižnej kultúre sa môžeme pokojne porovnávať s celým svetom. Špeciálne, ak sa budeme baviť o detskej literatúre, tak tam patríme medzi svetovú špičku už niekoľko desiatok rokov aj vďaka tomu, že máme geniálnych ilustrátorov," povedal pre TASR riaditeľ Bibiany Peter Tvrdoň.