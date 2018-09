V Bratislave udelia ceny Igric za audiovizuálnu tvorbu v roku 2017

Na organizácii najstaršieho slovenského ocenenia pre televíznych a filmových tvorcov spolupracujú Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) a Slovenský filmový zväz (SFZ) s Literárnym fondom (LF).

Bratislava 27. septembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Malá scéna STU bude vo štvrtok miestom slávnostného odovzdávania cien Igric za audiovizuálne diela vytvorené v roku 2017. Na organizácii najstaršieho slovenského ocenenia pre televíznych a filmových tvorcov spolupracujú Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) a Slovenský filmový zväz (SFZ) s Literárnym fondom (LF).



"Igric ako národná cena je predovšetkým oceňovaním autorov, nie je to oceňovanie filmov ako takých. Tú cenu môžu získať len autori v Slovenskej republike, ktorí tvoria a sú občanmi SR, na ktorých sa vzťahuje aj právna norma, ktorá zriadila LF," uviedol na tlačovej konferencii za ÚSTT režisér Ľubomír Fifik, ktorý pripomenul aj históriu ceny, po prvý raz udelenej v roku 1967. V roku 1970 bola cena, ktorá zohľadňuje aj etické hodnoty diela, komunistami zakázaná pre politické postoje a organizátori ju vrátili na scénu až v roku 1993.



V 29. ročníku hodnotila prihlásené diela porota v zložení Leo Štefankovič (predseda), Yvonne Vávrová, Jaroslav Hochel, Laco Kraus, Vanda Raýmanová, Karol Strážnický a František Kovár. Na slávnostnom udeľovaní odovzdá šesť cien Igric v kategóriách hraná tvorba pre kiná, filmová a televízna dokumentárna tvorba, animovaná tvorba, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele a Igrica za celoživotné dielo.



Okrem toho porota udelí v každej kategórii aj tvorivé prémie a Ceny Jána Fajnora, určené mladým tvorcom do 35 rokov. Symbolom ocenenia pre filmárov je už roky soška Igrica - potulného herca od akademickej sochárky Erny Masarovičovej vysoká 33,8 cm, vážiaca 2,4 kg z bronzovej zliatiny. Ocenením nie je iba soška a diplom, ale aj finančná odmena od LF.



"Porota konštatovala prekvapujúco vysokú úroveň hranej tvorby, ktorá dlhé roky bola v tieni dokumentárnej, a teraz sa to trošku vymenilo, čo neznamená, že dokumentárna je horšia, ale že tá hraná išla hore. Málo bolo programov televíznych, ale, zaplať pánboh, RTVS participuje na väčšine kinematografických projektov, takže tie ceny sú aj televízne," zhodnotil pre TASR 29. ročník ocenenia Igric predseda poroty, scenárista a pedagóg Leo Štefankovič.



Podľa režisérky Vandy Raýmanovej bola v tomto ročníku prekvapivo silne zastúpená animovaná tvorba. "Je dlhodobo náročná, takže sú ročníky, kedy je málo animovanej tvorby, a teraz je pomerne úspešne zastúpená televízna tvorba, autorská tvorba aj ženské filmy, bolo toho naozaj dosť. Sú udelené aj ceny, aj prémie," uviedla pre TASR.



Súčasťou slávnostného programu bude aj vyhlásenie Cien slovenskej filmovej kritiky, o ktorých rozhodli v ankete členovia Klubu filmových novinárov (KFN).



Záznam zo slávnostného večera nakrúti RTVS, diváci ho uvidia na Dvojke 6. októbra o 20.40 h.