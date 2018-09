UDELILI IGRICOV: Soška za celoživotný prínos patrí J. Jakubiskovi

Cena Igric za ženský herecký výkon patrí Zuzane Kronerovej za stvárnenie titulnej postavy v koprodukčnom filme Baba z ľadu.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Malá scéna STU bola vo štvrtok dejiskom slávnostného odovzdávania cien Igric za audiovizuálne diela vytvorené v roku 2017. Najstaršiu národnú filmovú cenu pre televíznych a filmových tvorcov udeľujú Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) a Slovenský filmový zväz (SFZ) s Literárnym fondom (LF). Porota tento rok rozhodovala o ocenených v kategóriách hraná filmová tvorba, dokumentárna filmová a televízna tvorba, animovaná tvorba, ženský a mužský herecký výkon. Soška Igrica za celoživotný prínos slovenskej kinematografii patrí režisérovi, scenáristovi, kameramanovi a výtvarníkovi Jurajovi Jakubiskovi.



"Jeho filmy sa vyznačujú osobitou poetikou, bizarnosťou a hravosťou. Doterajšie dielo Juraja Jakubiska zanecháva nezmazateľnú stopu nielen v slovenskej audiovizuálnej kultúre," zhodla sa porota pri voľbe laureáta, ktorý nakrútil slávne filmové diela ako Kristove roky (1967), Zbehovia a pútnici (1968), Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) a Dovidenia v pekle, priatelia (1970). Tento film dokončil až o celých 20 rokov neskôr. Jakubisko potom nakrúcal snímky Postav dom, zasaď strom (1979), Tisícročná včela, filmy pre detského diváka - Perinbaba (1985) a Pehavý Max a strašidlá (1987). Neskôr to boli tituly Sedím na konári a je mi dobre (1989), Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1991). Neuveriteľný úspech zožal aj veľkofilm s medzinárodnou účasťou Bathory (2006).



Igrica za hranú filmovú tvorbu získal Martin Žiaran za kameru vo filme Čiara, tvorivé prémie v tejto kategórii udelili Jurajovi Lehotskému za réžiu filmu Nina a György Kristófovi za scenár filmu Out. V kategórii dokumentárna filmová a televízna tvorba získala ocenenie Soňa Maletzová za réžiu dokumentu Varga. Tvorivú prémiu porota pridelila Marekovi Šulíkovi za réžiu filmu Ťažká duša a Tereze Nvotovej za réžiu dokumentu Mečiar. V kategórii animovaná tvorba ocenenie dostala Katarína Kerekesová za réžiu animovaného seriálu Websterovci. Tvorivé prémie získali Joanna Kozuch a Boris Šíma za scenár, réžiu a animáciu filmu 39 týždňov, 6 dní a Ivana Šebestová za réžiu a totálnu animáciu filmu Žltá.



Cena Igric za ženský herecký výkon patrí Zuzane Kronerovej za stvárnenie titulnej postavy v koprodukčnom filme Baba z ľadu. Tvorivé prémie udelila porota Dominike Zeleníkovej-Morávkovej za postavu Leny vo filme Špina a Bibiane Novákovej za titulnú postavu vo filme Nina. Igrica za mužský herecký výkon získal Robert Roth za postavu otca vo filme Nina. Tvorivá prémia patrí Tomášovi Maštalírovi za stvárnenie ústrednej mužskej postavy vo filme Čiara a Milanovi Ondríkovi za "presvedčivé stvárnenie herecky vďačnej zápornej postavy Chalaniska" vo filme Únos.



Tvorivá prémia v oblasti televíznej dramatickej tvorby patrí Tomášovi Juríčkovi za kameru v koprodukčnej minisérii Mária Terézia. Prémiou za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu bol ocenený Peter Bebjak za réžiu minisérie Spravedlnost a Branislav Molnár za réžiu televízneho dokumentu Žijem Dunajom. Tvorivá prémia za teoretické, encyklopedické alebo historiografické dielo patrí Martinovi Palúchovi za prácu Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989.



Mladým tvorcom do 35 rokov je určená Cena Jána Fajnora. Ocenenými sú Michal Blaško za "prekvapujúco zrelú réžiu" študentského hraného filmu Atlantída, 2003 a Denisa Buranová za kameru v televíznom dokumente Cukrovar v Šuranoch z cyklu Budujeme Slovensko. Zvláštne uznanie poroty producentovi udelili Marekovi Urbanovi za producentskú účasť na koprodukčnom hranom filme Out.



V 29. ročníku ceny Igric hodnotila prihlásené diela porota v zložení Leo Štefankovič (predseda), Yvonne Vávrová, Jaroslav Hochel, Laco Kraus, Vanda Raýmanová, Karol Strážnický a František Kovár.



Slávnostný večer nakrútila RTVS, záznam uvidia diváci Dvojky 6. októbra o 20.40 h.