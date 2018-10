V Bratislave znie jazz, Bratislavské jazzové dni odkrojili druhý večer

V poradí 44. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2018 ponúka počas troch dní od piatku do nedele opäť atraktívnych zahraničných aj domácich interpretov.

Bratislava 21. októbra (TASR) – Do bratislavskej Incheba arény smerujú tento víkend fanúšikovia špičkovej jazzovej hudby. V poradí 44. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2018 ponúka počas troch dní od piatku do nedele (21.10.) opäť atraktívnych zahraničných aj domácich interpretov.



Radovan Tariška Radio Band začínal v sobotu (20.10.) druhý festivalový večer. Radio Band je voľným zoskupením špičkových domácich a zahraničných jazzových hudobníkov rôznych generácií, vedie ho renomovaný slovenský saxofonista Radovan Tariška. Hlavným cieľom tohto zoskupenia je podpora vzniku a šírenia novej pôvodnej autorskej tvorby v oblasti jazzu a príbuzných žánrov populárnej hudby.



Tariška „zamestnal“ v kapele dvojicu výnimočných bratov Hodekovcov z Komárna, prvým objavom bol starší Dávid, dnes vo veku 21 rokov je už skúseným a ostrieľaným bubeníkom. Druhým objavom je jeho mladší, ešte nie osemročný brat Áron, ktorý ovláda basovú gitaru. Ako najmladší muzikant bol v pozvaný na najväčšiu výstavu hudobných nástrojov a zvukového príslušenstva NAMM, ktorá sa koná vždy v januári v kalifornskom Anaheime. Však ho Peter Lipa pred publikum označil ako najmladšieho hudobníka na „džezákoch“ a že ho určite dlho nik neprekoná. Tariškovci výborne rozbehli večer, ponúkli svoje kompozície aj známe songy, medzi nimi orchestrálnu podobu hitu Zvonky, zvoňte skupiny Prúdy.



Druhým na pódiu Incheby bol poľský klavirista a skladateľ Krzysztof Kobyliňski a jeho formácia KK Pearls. Kompozície kapelníka umožňujú jeho muzikantom aj možnosti improvizácie. Kobyliňski stavia sound kapely na miešaní jazzovej, etno, neoklasickej a elektronickej hudby. Je zakladateľom etnojazzového festivalu Palmjazz. Do popredia podsúva speváčku Reut Rivka Shabi z Izraela, ktorá zaujala divákov osobitým vokálnym prejavom, od folku až po operné party.



Poľských hudobníkov striedal známy taliansky hráč na klavír a Fender piano Stefano Bollani. Hral s takými hviezdami, ako sú Chick Corea, Richard Galliano, Bobby McFerrin či Pat Metheny. Spolu so slávnym talianskym trubkárom Enricom Ravom vydali 15 albumov. Do Bratislavy priviezol aktuálny projekt Napoli Trip, čo je jazz inšpirovaný tradičnou neapolskou hudbou. Pri komponovaní aj improviazovaní Bollani vychádza z neapolskej hudby, na ktorej cítiť historické francúzske, španielske aj talianske vplyvy. Každopádne ukázali všestrannosť, začínajúcu klavírnymi lyrickými pasážami, až po melódie, ktoré by divák čakal napríklad aj od cirkusového orchestra.



Záver patril americkým interpretom. Predstavila sa jazz fusion skupina Yellowjackets. Na scéne sú od roku 1977, vznikli ako sprievodná skupina Robbena Forda. V roku 1981 vydali eponymný album, dnes ich majú na svojom konte 25, ten najnovší s názvom Raising Our Voice je prvým v histórii, keď ho nahrali so speváčkou. Bola ňou brazílska interpretka Luciana Souza (1966), ktorá predtým, než prešla k jazzu, spievala predovšetkým klasickú hudbu. Za svoje sólové platne bola už šesťkrát nominovaná na cenu Grammy. Yellowjackets predstavujú nový album na európskom turné a nevynechali ani Bratislavu.



„Mal som pocit, že prvý deň sme zažili interpretov, ktorí vyložene išli do publika, chceli, aby publikum reagovalo, toto bolo skôr, že hrali viac-menej pre seba, publikum bolo to isté, dnes sa ináč chovali a vychutnávali si muziku. Rado Tariška, ten bol trocha komunikatívny, ale potom všetci traja, Kobyliňski, Bollani a Yellowjackets boli na veľmi vysokej muzikantskej úrovni. To, ako sa chovalo naše publikum, je geniálne, to, čo ja stále hovorím, že v Bratislave máme veľmi dobré publikum. Dnes to dokázali, dnešný záver nebola žiadna komercia, to patrilo náročnému, veľmi kvalitnému džezu a tí ľudia tu vydržali a neodchádzali ako inokedy, keď sú aj komerčné skupiny, podľa mňa to bolo veľmi dobré,“ zhodnotil druhý večer pre TASR jeden z organizátorov Peter Lipa.



V programe tretieho večera vystúpia v nedeľu 21. októbra izraelská formácia Shalosh, Peter Lipa a jeho Band. Festival uzavrie vystúpenie americkej skupiny Manhattan Transfer.