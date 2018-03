V bratislavskej Danubiane otvoria v sobotu tri maliarske výstavy

Pollág expozíciou Europa Domus Pacis oslávi 60. narodeniny. Piačka výstavou Ilúzie predstaví ilustrácie a Rakúšanka Hausnerová veľkoformátové maľby zachytávajúce situácie zo sveta, v ktorom žijeme.

Bratislava 23. marca (TASR) – Múzeum moderného umenia Danubiana v bratislavskom Čunove pripravilo výstavy troch umelcov, ktorými otvorí jarnú sezónu. Peter Pollág expozíciou Europa Domus Pacis oslávi 60. narodeniny. Druhý slovenský maliar Igor Piačka výstavou Ilúzie predstaví ilustrácie a rakúska umelkyňa Xenia Hausnerová veľkoformátové maľby zachytávajúce situácie zo sveta, v ktorom žijeme.



"Peter Pollág sa do tohto priestoru vracia s veľkorysým výberom svojich diel z posledných dvoch desaťročí. Dôvodom je nielen okrúhle jubileum, ale aj historické, politické, spoločenské i výsostne osobné súvislosti. Medzi nimi sa sté výročie ukončenia prvej svetovej vojny, ktorá od základov zmenila tvár novodobej Európy, javí ako veľmi aktuálne. Presvedčivo tlmočí aktuálne mementá dneška a život plný protikladov, konfliktov, ale aj zmierení. Zároveň intenzívne prežíva dávne príbehy a odkazy histórie, ktoré interpretuje v prekvapivých súvislostiach," konštatovala kurátorka výstavy Mária Horváthová.



Podľa historika umenia Ľudovíta Petránskeho Piačkova kresliarska bravúra, invenčné kompozície či kultivované spojenie realizmu s dekoratívnymi prvkami je rovnako nespochybniteľné ako fakt, že Federer je najlepším tenistom všetkých čias. Autor je bytostný figuralista a podobne ako vo svojich obrazoch aj tu na menšej ploche rozvíja výtvarný program dynamického realizmu. Jeho tváre sú presvedčivé aj preto, že tvorí podľa živého modelu, čo je v našom teritóriu veľká zriedkavosť. Je až neuveriteľné, do akého divokého víru dostane svoje zmyselné postavy, aby ich následne utíšil do meditatívnej hĺbky. Jeho ilustrácie majú veľký významový i výrazový register.



Výstava Neisté časy prezentuje diela Xenie Hausnerovej z rôznych období. Autorka bez sentimentu pátra po ľudských zlyhaniach, po strate lásky a zmysle našej existencie v dnešných neistých časoch. Jej diela s príbehmi zo súčasnosti sú teda hlboko osobné a predsa nadčasové, vťahujú diváka do tajomného sveta medziľudských vzťahov. Jej protagonisti, najmä silne expresionistické postavy žien, vyzerajú akoby skúšali iné úlohy, protichodné paradigmy, alternatívne možnosti k tisíckam rokov patriarchálnej histórie. Bolesť, láska a osamelosť sa stávajú témami silných dramatických momentov. Inscenuje fragmenty obrazov a transformuje ich do podoby, ktorá protirečí ustáleným interpretáciám. Expresívnym výrazom neodhaľuje jasne čitateľné scény, ale kódy ich dešifrovania necháva na divákovi, ktorý sa tak stáva maliarkiným partnerom.



Všetky tri výstavy sprístupnia verejnosti v sobotu 24. marca o 16. hodine, potrvajú do 10. júna.