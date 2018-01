V Danubiane bude mať premiéru výstava fotografa Roberta Vana

Fotografické spomienky Roberta Vana, podobne ako jeho osobnosť, majú výnimočný charakter. Svoju premiéru zažili koncom minulého roka v Prahe pri príležitosti uvedenia knižnej publikácie Memories.

Bratislava 13. januára (TASR) - Výstavu svetoznámeho fotografa slovenského pôvodu Roberta Vana otvoria v priestoroch bratislavskej galérie Danubiana v piatok 19. januára. Expozícia so symbolickým názvom Memories predstaví širokej verejnosti zbierku viac ako 190 retrospektívnych snímok, ktoré pochádzajú z rôznych období a miest, kde fotograf v priebehu svojej úspešnej kariéry pôsobil. Pre TASR to uviedol riaditeľ Danubiany Vincent Polakovič. „Robert Vano patrí k fotografickým osobnostiam, ktoré sú vo svojej tvorbe na vrchole už niekoľko desaťročí, verejnosť neustále prekvapuje novými výstavami, projektmi a fotografickými publikáciami, okrem toho tento rok v máji bude oslavovať 70 rokov, takže tohtoročnú sezónu otvoríme touto veľkolepou spomienkovou retrospektívou,“ povedal Polakovič.



Fotografické spomienky Roberta Vana, podobne ako jeho osobnosť, majú výnimočný charakter. Svoju premiéru zažili koncom minulého roka v Prahe pri príležitosti uvedenia knižnej publikácie Memories. Na Bratislavu sa teší aj samotný autor fotografií.



„Som nesmierne rád, že po prvý raz môžem celý cyklus Memories predstaviť práve tu, pretože aj keď som sa narodil na Slovensku, v Bratislave som ešte nikdy nevystavoval,“ povedal o rozhodnutí vystavovať v slovenskom hlavnom meste fotograf.



Robert Vano sa narodil v Nových Zámkoch. Po maturite v roku 1967 namiesto nástupu na základnú vojenskú službu emigroval do Spojených štátov. Najskôr bol asistentom módnych fotografov, od roku 1984 sa ako fotograf osamostatnil, pôsobil v New Yorku, Paríži a Miláne. Od roku 1990 žije v Prahe.



Verejnosť môže výstavu fotografií Memories v galérii Danubiana na Vodnom diele Bratislava Čunovo navštíviť od 20. januára do 11. marca.