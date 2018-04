V. Dubačová chce predvolať riaditeľa RTVS na mediálny výbor NR SR

Od Jaroslava Rezníka chce na ňom počuť vysvetlenie ukončenia spolupráce s viacerými externými redaktormi verejnoprávneho média.

Bratislava 27. apríla (TASR) – Nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Viera Dubačová plánuje iniciovať mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Od generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka chce na ňom počuť vysvetlenie ukončenia spolupráce s viacerými externými redaktormi verejnoprávneho média.



Dubačová v oznámení médiám konkretizuje, že na najbližšom zasadnutí mediálneho výboru navrhne následne zvolať mimoriadne rokovanie a verejné vypočutie Rezníka. "Mal by prísť svoje kroky a kroky svojich podriadených obhájiť," mieni Dubačová, ktorá poukazuje na to, že ukončenie spolupráce sa týka redaktorov kritizujúcich vedenie RTVS a jeho spravodajskej sekcie.



V súvislosti s piatkovými medializovanými informáciami hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková skonštatovala, že viacerým redaktorom skončila dohoda o externej spolupráci a vedenie spravodajstva sa rozhodlo, že niektorým z nich ju k dnešnému dňu nepredĺži. "Interné manažérske rozhodnutia, ktoré súvisia so zabezpečením programovej služby v oblasti spravodajstva, RTVS komentovať nebude," dodala.