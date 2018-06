V Košiciach otvorili Art Film Fest, ocenenia prevzali osobnosti

V príhovoroch moderátora Bruna Cibereja i viacerých hostí rezonovali okrem iného aktuálne celospoločenské témy.

Košice 16. júna (TASR) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest (AFF) začal v piatok v Košiciach svoj 26. ročník. Na večernom slávnostnom ceremoniáli v Kunsthalle festival oficiálne otvoril jeho prezident Milan Lasica.



Súčasťou podujatia bolo odovzdanie Ceny prezidenta festivalu. Určená je osobnostiam, ktoré významným spôsobom rozvíjajú filmové umenie. Jej čerstvým držiteľom sa stal slovenský a český režisér Fero Fenič. Ako informovali organizátori, táto osobnosť do festivalového programu prispela sekciou nazvanou Fero Fenič pozýva, v ktorej predstaví svoje vlastné diela, ale aj filmy, ktoré ho zaujali ako diváka.



Udelené boli aj ocenenia Zlatá kamera za výrazný prínos v oblasti kinematografie. Cenu získala celosvetovo uznávaná poľská filmová a televízna režisérka Agnieszka Holland. Zo zdravotných dôvodov sa na ceremoniáli nemohla zúčastniť a ocenenie za ňu prebrala jej dcéra a taktiež filmárka Kasia Adamik. Druhú Zlatú kameru odovzdal umelecký riaditeľ AFF Peter Nágel ruskému režisérovi Alexejovi Germanovi ml. V rámci programu premietnu filmy z tvorby oboch laureátov.



Výnimočný prínos v oblasti hereckého umenia festival každoročne oceňuje cenou Hercova misia. Prvú z dvoch tohtoročných Hercových misií si prevzala slovenská filmová, televízna a divadelná herečka Zuzana Mauréry. So svojimi fanúšikmi sa stretne na košickej Dolnej bráne v sobotu (16.6.) o 16.00 h. Laureátkou druhej ceny sa v závere festivalu stane česká herečka Ivana Chýlková.



V príhovoroch moderátora Bruna Cibereja i viacerých hostí rezonovali okrem iného aktuálne celospoločenské témy. V úvode odznela informácia o stúpajúcom počte diel ženských režisérok v programe – viac ako polovicu filmov Medzinárodnej súťaže celovečerných hraných filmov tento rok nakrútili ženy.



S príhovorom vystúpil aj predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý reflektoval aktuálnu diskusiu na tému prípadnej novelizácie zákona o Audiovizuálnom fonde. Slovenská kultúra vrátane tej filmovej podľa jeho slov prežíva dobré obdobie.



Otváracím filmom 26. ročníka festivalu sa stala snímka Filmové hviezdy nezomierajú v Liverpoole (Film Stars Don`t Die in Liverpool, 2017), romantická dráma vychádzajúca z reálneho vzťahu starnúcej hollywoodskej hviezdy a jej mladého kolegu. V ďalších dňoch bude nasledovaná desiatkami celovečerných a krátkometrážnych filmov, spolu premietne Art Film Fest vyše 200 titulov. Festival ponúkne aj stretnutia s desiatkami hostí.